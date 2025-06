Softball: le under 13 del Big Mat Bsc vincono sempre

Sconfitta la Sestese per 15-5 e 19-7. Cappuccio: “Ragazze concentrate e serene”

Grosseto: Doppia vittoria per le little girls biancorosse. Sabato 7 giugno, sul diamante di Sesto Fiorentino, il Big Mat Bsc Grosseto under 13 di softball si è imposto contro il roster di casa per 15-5 e 19-7. “Le ragazze – commenta il manager Fiorenzo Cappuccio - hanno dimostrato compattezza, concentrazione e serenità da grande squadra, mantenendo sempre ben stretto il risultato nelle proprie mani. Da segnalare i tre fuoricampi interni di Orlandi, Ginesi e Rullo e un’ottima prova in pedana di Menichelli, ragazza del Firenze softball che quest'anno, insieme ad altre quattro ragazze, gioca con noi”.

Una doppia vittoria contro la Sestese che fa ben sperare. “Siamo sulla via giusta – conclude Cappuccio -, ma dobbiamo continuare ad allenarci con entusiasmo e professionalità. La stagione è ancora molto lunga”