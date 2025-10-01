Softball: le under 13 del Big Mat Bsc siglano la doppietta

Le biancorosse, dopo la vittoria del campionato, si aggiudicano la Coppa Toscana di categoria

Grosseto: Le under 13 del Big Mat Bsc Grosseto sono (ancora) campionesse. Dopo la vittoria del campionato e il raggiungimento delle semifinali di playoff nazionali, le biancorosse di Fiorenzo Cappuccio si sono aggiudicate la Coppa Toscana, imponendosi sul Padule softball. “Siamo soddisfatti – commenta il manager Fiorenzo Cappuccio – del cammino che abbiamo fatto. Le ragazze sono cresciute molto, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Chiudiamo una stagione fatta di tante vittorie, ma soprattutto di divertimento, sorrisi e dello spirito di gruppo”.

Termina con due trofei in bacheca, quindi, la stagione del Big Mat Bsc Grosseto di softball under 13. “Oltre a ringraziare tutte le ragazze – continua Cappuccio -, le loro famiglie, lo staff e la società, dico grazie al Firenze softball, la società che fin dall’inizio della stagione ha unito al nostro gruppo, tramite il prestito, ben quattro ragazze; elementi importanti che hanno dato un contributo sensibile ai successi della squadra”.

Il successo delle under 13 è uno dei tanti fiori all’occhiello della società grossetana; una stagione in cui la prima squadra maschile ha sfiorato le semifinali playoff, mentre quella femminile è arrivata in finale per la promozione in A2; le under 19 di Enrico Franceschelli si sono classificate tra le prime otto in Italia e gli under 18 sono arrivati a un passo dalle Final four.

Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sulle partite, i tornei e gli appuntamenti di tutte le squadre del Big Mat Bsc Grosseto, è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram.



