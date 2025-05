Softball: le under 13 biancorosse vincono agli extra inning

Grosseto: Vittoria da cardiopalma per le “little girls” del Big Mat Bsc Grosseto under 13. Le biancorosse di Fiorenzo Cappuccio sono riuscite a imporsi agli extra inning per 20-16 sulla Sestese. “Dopo una partenza poco brillante – commenta il manager Fiorenzo Cappuccio -, le ragazze sono riuscite a mettere in campo tutta la loro determinazione e portare a casa una vittoria importante. Un risultato assolutamente non scontato e difficile da ottenere contro un’ottima squadra come la Sestese e per giunta in trasferta”.

Una vittoria frutto di una serie di elementi positivi che il manager Cappuccio evidenzia. “Bene il debutto in pedana di Martina Ginesi, così come la prova corale delle mazze in fase offensiva. Siamo soddisfatti della prestazione della squadra e questa è la direzione che dobbiamo mantenere: lavorare sodo, allenarsi con impegno e con il sorriso e provare ogni giorno a migliorare il nostro softball”.