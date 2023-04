Softball: debutto con vittoria per le Under 18 biancorosse

Nel weekend esordio anche per le under 13 del manager Cappuccio contro il Firenze softball



Grosseto: Buonissima la prima per le under 18 del Villa Croci Bsc Grosseto di softball, guidate dal manager Paolo Verrecchia. Allo stadio Simone Scarpelli, sabato 1° aprile, si sono imposte per 18-9 contro il Firenze softball, dimostrando un buono stato di forma e una vincente alchimia tra le atlete più esperte e quelle più giovani. “Abbiamo disputato un’ottima gara – commenta Paolo Verrecchia, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 18 -, nonostante fosse la prima partita ufficiale della stagione e la tensione si facesse sentire. Le ragazze sono scese sul diamante con la mentalità giusta, consapevoli delle difficoltà del match e delle insidie che si nascondono dietro le prime gare”.

Da sottolineare la prestazione in battuta delle biancorosse e il fuoricampo interno siglato da Elizabeth Childers. “Adesso dobbiamo continuare a lavorare con massimo impegno e professionalità – conclude Paolo Verrecchia -, consapevoli che la stagione sarà molto complicata e che la concentrazione e la coesione del gruppo dovranno essere le nostre grandi risorse”.

Sempre sabato 1° aprile è andato in scena il debutto stagionale anche del Villa Croci Bsc Grosseto under 13 di softball, guidato dal manager Fiorenzo Cappuccio. La gara, che ha visto il Firenze softball imporsi per 16-14, si è disputata sul campo di Antella, nel comune di Bagno a Ripoli. “Le ragazze sono state eccezionali – spiega Fiorenzo Cappuccio, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 13 -. Nonostante fossero molto emozionate per la loro prima gara ufficiale, hanno dimostrato grande carattere e amplissimi margini di crescita. Sono convinto che potranno divertirsi e togliersi tantissime soddisfazioni durante l’arco della stagione, crescendo come gruppo e come atlete”.