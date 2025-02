Softball, colpo del Bsc Grosseto: arriva l’ex azzurra Stefania Balloni

Una lanciatrice di grande esperienza che ha militato in serie A1 e A2, vestendo anche la maglia della nazionale italiana

Grosseto: Un altro grande passo avanti del Bsc Grosseto, in questo caso per la formazione di softball, che quest’anno punta a migliorare il roster con l’obiettivo di centrare la Serie A2. Arriva in biancorosso, infatti, Stefania Balloni, lanciatrice di grande esperienza con un passato in serie A1 e A2, dove ha vestito le maglie di squadre prestigiose quali Parma, Liburnia, Massa, La Loggia e Sestese, dimostrando sempre un grande talento.

“Siamo davvero felici per questo nuovo innesto – spiega il presidente del Bsc Grosseto, Antonio Puglise – che ci permetterà di alzare il livello della squadra. Per una formazione giovane come la nostra la sua esperienza e leadership rappresentano davvero una grande opportunità di crescita e miglioramento per tutto il gruppo. Siamo sicuri che la sua mentalità vincente sarà un punto di riferimento per le nostre atlete, soprattutto per le più giovani”.

Balloni, oltre a rivelarsi pedina fondamentale in serie A1 e A2, ha vestito anche la maglia della nazionale italiana a livello internazionale, portando nel roster azzurro grinta e passione. Un nuovo innesto già a disposizione dei manager Verrecchia e Franceschelli per il prossimo campionato di serie B.