Regionali, Tomasi (Centrodestra): "Toscana, guarda avanti! Casa, lavoro, diritto allo studio le priorità per dare futuro ai nostri giovani"
Softball, al torneo under 19 “Città di Grosseto” quarto posto per il Big Mat Bsc
Tante gare nel weekend allo stadio Simone Scarpelli. Vince il Bollate, mentre continua a crescere le ragazze del Big Mat
Grosseto: È stato un weekend all'insegna del grande softball quello che è andato in scena allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto. Il Bollate si è aggiudicato la competizione under 19, vincendo per 3-2 la finalissima contro il Collecchio. "È stato un grandissimo spettacolo - commenta Paolo Verrecchia , manager e promotore della manifestazione -. Al netto del risultato, la competizione ha confermato la nostra società come una della realtà protagonista del softball italiano, portando allo Scarpelli tante squadre, composte da giocatrici eccezionali, e con molti tifosi al seguito. Organizzare manifestazioni di questo genere non è mai semplice, e per questo ringrazio tutta la società, lo staff ei volontari che hanno dato un contributo fondamentale e prezioso per garantire una tre giorni divertente, coinvolgente e perfettamente funzionante".
Sul diamante dello Scarpelli, oltre al Big Mat Bsc Grosseto, si sono date battaglia il Cali Roma, il Bollate, La Loggia, l'Avigliana Rebels e il Collecchio softball. Il primo posto è andato al Bollate, che si è aggiudicato per 3-2 la finalissima contro il Collecchio, mentre l'Avigliana si ribella si è presa il gradino più basso del podio. Quarto posto, invece, per il Big Mat Bsc Grosseto che ha vinto per 4-1 contro La Loggia, per 6-4 contro il Cali Roma e per 5-2 contro l'Avigliana, mentre ha ceduto il passo per 5-0 contro il Collecchio e il Bollate. "Da qui - conclude Verrecchia - dobbiamo continuare a lavorare con grande entusiasmo. Il mese di settembre sarà un momento importante, tutte le nostre squadre di softball, comprese le under 13, si giocheranno i playoff e dovranno provare a vincere, esprimendo al meglio il loro gioco, consapevoli delle loro potenzialità e di aver fatto una stagione straordinaria".
Foto di Noemy Lettieri