Sofferta vittoria della Pallacanestro Grosseto contro il Basket Colle

Sofferta e meritata vittoria della Pallacanestro Grosseto contro un risoluto Basket Colle per 42 a 56.

Grosseto: Ancora una grande prova per i ragazzi di Manganelli e Terrosi, che continuano a macinare punti affrontando un primo quarto tenendo sotto controllo l'avversario e chiudendo con una tripla di Lettieri per 8 a 17. Nella frazione successiva la PGR, con qualche errore di troppo, si fa recuperare a 25 a 23. Al rientro dall'intervallo lungo trova un ottima quadratura, rimanendo in vantaggio per 32 a 42. Nell'ultimo quarto i biancorossi controllano la partita non concedendo niente ai colligiani, centrando la quinta vittoria consecutiva e rimanendo in scia playoff.

Prossimo appuntamento domenica 18 febbraio ore 18.30 al PalAustria contro Libero Basket Siena.

Parziali 8-17/17-6/7-19/ 10-14

Tabellini: Franzese 5, Perfetti 8, Conti F.11, Bambini 9, Tinti,Ciacci, Erman, Lettieri 5, Terrosi 5, Zucchini 6, Barabesi 7

Coach: A.Manganelli, L.Terrosi,Pedicelli J