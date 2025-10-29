Soddisfazione di Confagricoltura per le misure in tema di contribuzione Inail per le aziende agricole

Roma: Confagricoltura esprime soddisfazione per gli interventi in materia di contribuzione INAIL finalizzati alla revisione delle aliquote per le imprese agricole, inseriti nel decreto-legge “Lavoro e Sicurezza”, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.

Un provvedimento che Confagricoltura chiedeva da tempo, al fine di ridurre le aliquote antinfortunistiche largamente sovradimensionate sia rispetto all’andamento della gestione, sia rispetto al trend degli infortuni, in sensibile miglioramento da oltre un decennio. Il tutto coerentemente con quanto già elaborato sul tema dall’INAIL.

Positiva anche l’introduzione di una misura premiale per le aziende virtuose che rispettano le regole e non hanno infortuni.

Palazzo della Valle ha più volte evidenziato la necessità, per il settore primario, di ridurre il carico contributivo delle imprese a partire proprio dalla revisione delle aliquote INAIL troppo onerose, a differenza di altri comparti produttivi. L’elevata pressione fiscale e contributiva che grava sul lavoro dipendente rappresenta infatti una delle principali criticità del nostro Paese, creando gravi difficoltà alle aziende italiane quando sono chiamate a competere, ormai sempre più spesso, a livello internazionale.

La misura approvata oggi – precisa la Confederazione - non diminuisce ma, anzi, può contribuire a stimolare ulteriormente l’impegno delle imprese in tema di sicurezza. È ora auspicabile che queste misure vengano prontamente e pienamente attuate attraverso i provvedimenti necessari.