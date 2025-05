Sociale, una piattaforma digitale per eliminare le barriere informative sull’accessibilità di luoghi e itinerari

Il progetto Kimap ha vinto il premio nazionale “Coltivare la Speranza” di Confcooperative e FondoSviluppo: la piattaforma aiuta gratuitamente le persone con disabilità motoria a muoversi in autonomia con informazioni aggiornate sull'accessibilità. In Toscana sono state fatte mappature a Firenze, Pisa, Grosseto e Prato

Firenze: Muoversi in città può essere una sfida quotidiana per chi ha una disabilità motoria. Marciapiedi troppo alti, scalini, strade dissestate o senza scivoli sono ostacoli che rendono difficile o impossibile l’autonomia. Per aiutare concretamente chi vive queste difficoltà è nata la piattaforma digitale “inclusiva”, pensata per segnalare in tempo reale i percorsi accessibili: si chiama Kimap, ed è stato sviluppata dalla cooperativa ReteSviluppo - insieme a Kinoa Innovation Studio di Firenze - che nei giorni scorsi ha ricevuto per questo progetto il premio nazionale “Coltivare la Speranza” promosso da Confcooperative e FondoSviluppo. Il riconoscimento è stato attribuito “per aver coniugato tecnologia, inclusione e partecipazione - si legge nelle motivazioni - in un progetto capace di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, offrendo un servizio utile alla collettività e costruendo comunità più accessibili".

Kimap è un'app mobile gratuita pensata per migliorare la vita delle persone con disabilità motoria. Attraverso una mappa interattiva, l'app consente agli utenti di visualizzare in tempo reale i dati sull’accessibilità dei luoghi di interesse intorno a loro: strade, negozi, musei, servizi, edifici pubblici e privati. In Toscana sono state fatte mappature a Firenze, Pisa, Prato e Grosseto. L’obiettivo è semplice ma potente: offrire informazioni affidabili e aggiornate per favorire scelte consapevoli e libere su dove andare. Kimap permette inoltre di accedere a guide accessibili, ovvero raccolte tematiche di percorsi e luoghi già mappati, pensati per essere fruibili in sicurezza da parte di tutti.

Tutto questo grazie a una tecnologia brevettata e a un modello di mappatura partecipativa: ogni utente può contribuire a segnalare problemi, aiutando così gli altri. A realizzarlo è stata ReteSviluppo, cooperativa fondata a Firenze nel 2008 da un gruppo di giovani ricercatori e professionisti insieme a Kinoa Innovation Studio, azienda tecnologica dello stesso gruppo. Da anni la cooperativa lavora nei settori della ricerca sociale, dell’innovazione e dell’analisi dei bisogni delle comunità, con l’obiettivo di costruire soluzioni concrete a partire dall’ascolto del territorio.

“Kimap è un esempio concreto di come le cooperative possano mettere insieme tecnologia, intelligenza collettiva e impatto sociale – dicono da Confcooperative Toscana –. Il premio ricevuto da ReteSviluppo è un riconoscimento importante per tutto il terzo settore toscano, che continua a innovare per migliorare la vita delle persone.” Il progetto è già attivo in diverse città italiane e punta ad allargare la rete coinvolgendo pubbliche amministrazioni, associazioni e cittadini, con l’obiettivo di costruire mappe collaborative dell’accessibilità urbana e rendere la mobilità un diritto davvero garantito a tutti.