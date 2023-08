Social Card, Rossi (FDI): Strumento Masaf per venire incontro a famiglie grossetane

Grosseto: Si chiama: "Dedicata a Te", la social card promossa dal Governo Meloni tramite il Masaf, il Ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste con a capo Francesco Lollobrigida che vede coinvolte circa 46 Mila famiglie toscane, mentre nella provincia di Grosseto i nuclei familiari che beneficeranno di questo contributo sono oltre 3.250. “Un numero ragguardevole, - commenta il Deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi”.

“E’ una card, - spiega l’Onorevole Fabrizio Rossi - con la quale viene erogato un contributo di 382,50 euro. Contributo, quest’ultimo a favore di quei nuclei familiari con almeno tre componenti e con un Isee fino a 15mila euro l'anno, da utilizzare per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla filiera alimentare. Una card, che da la possibilità anche di uno sconto del 15% nei supermercati aderenti all’iniziativa”.

“Nella nostra provincia, - commenta Rossi – sono in totale oltre 1 Milione e 250 Mila euro che saranno erogati alle famiglie maremmane che rientrano nei parametri stabiliti dal Masaf, sulla base dei dati forniti dall’INPS. Un contributo che non si sostituisce ad altre misure sociali varate dal Governo, ma che va ad integrare le stesse sostenendo le fasce più bisognose e in difficoltà del nostro Paese e al tempo stesso vanno a incentivare i consumi della filiera agricolo-alimentare. Anche questo è un modo concreto di venire incontro ai bisogni dei cittadini e famiglie più deboli e in difficoltà, colpite dalla crescente inflazione e non solo. Allo studio del governo anche altre misure che prevedono l’utilizzo della stessa card. Queste sono le risposte concrete del Governo Meloni, tutto il resto è demagogia fine a se stessa della solita sinistra perdente”, conclude Fabrizio Rossi.