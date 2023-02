Cronaca Soccorso a persona. La zona è impervia, i VVF arrivano in elicottero 9 febbraio 2023

Redazione Orbetello: Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello, sono intervenuti in zona impervia in località Punta Avvoltore nel comune di Monte Argentario. Un uomo di anni 71, residente nel comune di Orbetello ed originario del promontorio, apparentemente un escursionista, ha personalmente dato l'allarme perché impossibilitato a trovare la strada del ritorno. Viste le particolari condizioni del territorio, prospicente il mare e caratterizzato da rocce e macchia mediterranea, si è visto necessario richiedere l'intervento dell'elicottero drago 55 del nucleo elicotteri VF di Cecina. Il personale a bordo, una volta individuato l'uomo, ha calato con il verricello il personale SAF permettendo il recupero e la successiva consegna al personale sanitario presente sul posto, che lo ha accompagnato presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello per gli accertamenti e le cure del caso.





