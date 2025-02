Politica Situazione sicurezza Sovicille, FDI: "C'è grande preoccupazione in paese" 6 febbraio 2025

6 febbraio 2025 118

118 Stampa

Redazione

Sovicille: "Grande preoccupazione e insicurezza si avverte in maniera palpabile nella cittadinanza del Comune di Sovicille per il ripetersi di reati contro il patrimonio, soprattutto furti nelle abitazioni e truffe in danno di persone anziane". A dirlo è Barbara Stori, coordinatore comunale FDI Sovicille. "Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Sovicille, - prosegue la nota - esprimendo la propria vicinanza alle vittime di tali gravi ed odiosi reati accaduti negli ultimi mesi nel territorio comunale, auspica il tempestivo intervento dell’Amministrazione Comunale a sostegno e tutela della cittadinanza e ritiene che tale intervento debba essere mirato non solo ad un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine ma anche a sensibilizzare la popolazione, informandola sulle modalità con cui vengono commessi i suddetti reati e sul modo migliore di collaborare con le Autorità di Pubblica Sicurezza. A tale proposito il neonato coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Sovicille, nel solco della fattiva collaborazione, proporrà, nelle prossime settimane, incontri mirati tra esperti di sicurezza e la popolazione", conclude Barbara Stori. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Situazione sicurezza Sovicille, FDI: "C'è grande preoccupazione in paese" Situazione sicurezza Sovicille, FDI: "C'è grande preoccupazione in paese" 2025-02-06T18:33:00+01:00 191 it Situazione sicurezza Sovicille, FDI: "C'è grande preoccupazione in paese" PT1M /media/images/FDI-bandiera-fratelli-d-italia-1.jpg /media/images/thumbs/x600-FDI-bandiera-fratelli-d-italia-1.jpg Maremma News Siena, Thu, 06 Feb 2025 18:33:00 GMT