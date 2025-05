Sistema Grosseto, il PD Contesta il "Centralismo Coloniale" di Vivarelli Colonna

Il Partito Democratico denuncia la mancanza di trasparenza e di coinvolgimento istituzionale nell'allargamento della partecipata comunale a Follonica e Piombino.

Grosseto: "Apprendiamo con stupore, attraverso una recente intervista, delle dichiarazioni del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna in merito all’ampliamento della compagine societaria di Sistema Grosseto S.r.l., partecipata pubblica del Comune capoluogo. Il sindaco annuncia l’intenzione di coinvolgere, oltre al Comune di Follonica, anche il Comune di Piombino, dichiarando di aver già avviato una “costruttiva interlocuzione” con il primo cittadino piombinese". Queste le parole di Giacomo Termine, Segretario provinciale Partito Democratico di Grosseto.

"Colpisce l’assenza di qualsiasi riferimento istituzionale verso il Comune di Follonica - continua Giacomo Termine - , come se fosse chiamato a un atto di adesione passiva e silenziosa, senza confronto pubblico o valutazione politica e tecnica da parte dei suoi organi rappresentativi. Una modalità che testimonia una visione padronale del potere e un approccio centralista del centrodestra nei confronti dei territori più piccoli, trattati alla stregua di periferie da assorbire".

"Il Partito Democratico della provincia di Grosseto ribadisce con forza che scelte di tale rilevanza, che incidono sul tessuto economico e amministrativo di più comuni, debbano essere discusse in maniera trasparente, nelle sedi istituzionali preposte – a partire dai Consigli comunali – e non comunicate a mezzo stampa come decisioni già assunte nelle stanze ristrette del 'toto-nomine'."

"Se Sistema Grosseto S.r.l. è una realtà solida per la città di Grosseto, è lecito chiedersi quale sarà l’impatto concreto, in termini economici, occupazionali e organizzativi, della sua eventuale estensione a realtà complesse e autonome come Follonica e Piombino. I cittadini e i lavoratori di questi territori hanno diritto a conoscere i contenuti, gli obiettivi e i vantaggi – o gli eventuali rischi – di un simile progetto".

"Il Partito Democratico - conclude Giacomo Termine, Segretario provinciale Partito Democratico di Grosseto - chiede che su questi temi si apra un dibattito pubblico, franco e costruttivo, che metta al centro il rispetto delle autonomie locali, la trasparenza amministrativa e la tutela degli interessi collettivi".