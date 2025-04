Sistema Donatori CRI: sono in attività i gruppi dei donatori del sangue della Croce Rossa Italiana

Orbetello: Tutti coloro che sono interessati a donare il sangue, dovranno seguire la procedura, che prevede di recarsi in sede CRI più vicina nel nostro territorio provinciale, per compilare la domanda per diventare donatore del sangue della CRI, alla quale seguirà il rilascio di un tesserino firmato dal Presidente o sue delegato. Il nuovo donatore dovrà poi recarsi alla sezione trasfusionale dell'ospedale più vicino, nel nostro caso quello di Orbetello, fare un colloquio con il Medico, a seguito del quale verranno effettuati gli esami preliminari ; se risulterà tutto nella norma , seguirà la convocazione per la donazione.

Il donatore dovrà specificare che dona il sangue per CRI "Gruppo Donatori del Sangue del Comitato CRI della Costa d’Argento“ e dovrà farsi annotare sul tesserino la donazione.

La Cri ha intensificato in questi giorni la sensibilizzazioone alla donazione del sangue con i propri donatori, In Ospedale ad Orbetello si puà chiedere il supporto degli operatori CRI del servizio di accoglienza, Luciano Mattarelli o Gaetano Sampino, oppure agli operatori della Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d’Argento,

Rivolgersi anche alla segreteria della Presidenza in Via Gioberti, 16.18, ufficio al piano terra aperto il lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 8,30 alle 11,30.

Un Gruppo Donatori è attivo come Cri anche ad Isola del Giglio e Giannutri (coordina il dottor Cassarini).