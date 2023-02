Sisma Turchia e Siria, dalla Toscana una cucina da campo e un potabilizzatore

Firenze: E’ partito dalla Toscana verso l’hub creato dalla Protezione civile nazionale a Palmanova, in provincia di Udine, un container con una cucina da campo ed un potabilizzatore destinati alle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria.



“Siamo stati tra la prime regioni a raccogliere l’invito del Dipartimento nazionale della Protezione civile – ha spiegato il presidente Eugenio Giani – e abbiamo messo a disposizione materiali per dare un aiuto immediato a tante persone in difficoltà dopo il sisma. Siamo in costante contatto con il Dipartimento e abbiamo dato la massima disponibilità per qualsiasi necessità”.