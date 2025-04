Singita sbarca all’Argentario

Orbetello: La stagione estiva 2025 è ormai alle porte, e porta con sé una novità importante per la Maremma, in particolare per la costa d’Argento. Ad Albinia, nel comune di Orbetello, è nata Singita Argentario, un nuovo turismo balneare, attento all’intrattenimento del cliente, ma anche al suo benessere ed alla tutela all’ambiente.

Dietro questa apertura c’è la visione di Gloria e Cesare Francorsi, Albiniesi doc, imprenditori fortemente legati alle loro radici che hanno dato vita a questo nuovo progetto. Con entusiasmo e passione, hanno voluto dare un nuovo volto a uno spazio storico per la loro famiglia, scegliendo di attivare una collaborazione con il prestigioso marchio Singita Miracle Beach, per offrire alla propria terra un messaggio nuovo: una spiaggia dove si viene non solo per rilassarsi, ma per sentirsi parte della natura, per riconnettersi con il tempo e con sé stessi.

Questo progetto è la nostra creatura” raccontano Gloria e Cesare. “ Qui sorgeva lo stabilimento di nostro nonno,” continuano. “Vedere questo luogo rinascere e prendere forma, con un format innovativo che valorizza la natura e il territorio delle nostre origini è per noi un’ emozione indescrivibile”.

La collaborazione con Singita, marchio nato nel 2003, porta con sé una filosofia costruita nel tempo. Un progetto che oggi conta quattro stabilimenti balneari – Fregene, Ravenna, Malta e ora l’Argentario – e che continua a distinguersi per la sua capacità di fondere accoglienza, natura e ritualità.

Come spiega Luca Iacoponi, uno dei soci fondatori: “Singita non è mai stato solo un progetto imprenditoriale. È un modo di vivere. È nato da un’intuizione, da un sogno: restituire centralità alla bellezza, alla lentezza, alle emozioni vere. E l’Argentario è il luogo perfetto per farlo”.

Ma Singita Argentario è anche e soprattutto un’iniziativa che guarda al territorio, che punta a valorizzarlo e a raccontarlo in una chiave nuova. È un modo per dare risalto alle bellezze naturali della costa d’Argento, per promuovere un turismo consapevole e di qualità, capace di apprezzare la magia dei luoghi senza snaturarli. La presenza di una realtà così identitaria, immersiva e attenta ai dettagli porta inevitabilmente attenzione, visitatori, e nuove opportunità per il tessuto locale.

Il cuore simbolico di Singita è il rito del tramonto: ogni giorno, al calare del sole, il suono profondo di un gong si diffonde sulla spiaggia. Tutto si ferma. Le persone si voltano verso l’orizzonte e il silenzio diventa collettivo. Un momento di contemplazione, che parla alla parte più autentica di ciascuno di noi.

A completare questa esperienza nasce Nomad Argentario, uno spazio pensato per i viaggiatori in camper, per chi sceglie la libertà come bussola. Per far vivere l’esperienza Singita nella sua essenzialità, a contatto diretto con il paesaggio e la natura maremmana.

Singita e Nomad Argentario non sono semplicemente una nuova apertura. Sono un ponte tra passato e futuro, un atto d’amore verso il territorio e le sue persone. Un invito a riscoprire il valore del tempo, della natura, del turismo di qualità e dei piccoli grandi miracoli di ogni giorno