Sinfonie di giovani talenti: Fondazione Isola d’Elba e Linc Coop soc inaugurano il Festival alle Ghiaie

Portoferraio: Domenica di festa con i giovani elbani, lo scorso 11 maggio presso i Giardini delle Ghiaie di Portoferraio per la prima giornata del Festival “Sinfonie di Giovani Talenti”. Un pomeriggio di divertimento, condivisione e incontro, in cui le ragazze e i ragazzi della Mammoletta, lo staff dello Swap Party, Marco Corsi e i due giovani fotografi Morgana Regini e Vincenzo Monaco hanno animato il parco che si affaccia su una delle spiagge più iconiche dell’Elba. Una festa per tutti, nella quale sono stati coinvolti i passanti che hanno animato gli incontri e partecipato attivamente.

Un grazie degli organizzatori e partecipanti va al Comune di Portoferraio per l’opportunità che ha offerto, sostenendo un evento che è stato organizzato, allestito e realizzato da giovani pieni di passioni e con la voglia di condividere i propri talenti con il resto della comunità. Il patrocinio gratuito ha permesso di portare in un luogo pubblico il lavoro di Associazioni, Cooperative e ETS, condividendo l’obiettivo di potenziare la partecipazione attiva dei cittadini, i servizi e le opportunità per le giovani generazioni elbane.

“Siamo felici che i nostri stand siano stati visitati da persone di tutte le età. – afferma la tutor del progetto Martina Lo Coco della Cooperativa LINC - Lavorare insieme nella comunità che insieme ad altri giovani professionisti e educatori ha seguito i lavori dei laboratori e l’allestimento del Festival. Abbiamo coinvolto non solo i cittadini elbani ma anche i turisti, testimoni di un impegno territoriale per lo sviluppo della cultura e dell’identità locale. Il progetto è nato per coinvolgere i giovani in tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione dell’idea. Siamo contenti del successo dell’iniziativa che speriamo di replicare anche in futuro in altri comuni elbani: abbiamo raggiunto l’obiettivo grazie alla partecipazione sentita e creativa di molti ragazzi e ragazze”

“Un ringraziamento speciale va ai giovani ed ai volontari che hanno partecipato e creduto nel progetto senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile – conferma Patrizia Lupi, direttrice della Fondazione Isola d’Elba, capofila dell’iniziativa finanziato dall'AIG - Agenzia Italiana per la Gioventù nell’ambito dell’avviso pubblico “NEETwork: connessioni creative. Favorire processi di attivazione e inclusione delle giovani generazioni” - , attraverso le risorse finanziarie di cui alla Convenzione stipulata con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della PCM, approvato con determina commissariale n. 237 del 21 agosto 2024. Abbiamo ricevuto un grande appoggio dalla Fondazione Exodus La Mammoletta e dalla Coop.Soc. Altamarea - continua la direttrice della Fondazione Isola d’Elba - che hanno affiancato e stimolato i loro ragazzi a partecipare e realizzare il Festival presso i Giardini delle Ghiaie. Sono stati coinvolti come partner anche altri ETS elbani fra i quali Incontriamoci in diversi Od e l’associazione Culturale La Giostra. La Fondazione Isola d’Elba ha il compito di facilitare e sostenere attività sociali e culturali nella direzione di uno sviluppo sostenibile che tenga conto dei valori identitari della comunità. Solo lavorando insieme agli altri ETS elbani possiamo pensare di favorire quel cambiamento che superi i localismi e le diffidenze per lavorare insieme condividendo un progetto di futuro inclusivo e partecipato.”

La seconda giornata del Festival “Sinfonie di Giovani Talenti” si terrà domenica 18 maggio all’Anfiteatro di Procchio, dove si esibiranno le giovani band musicali e la compagnia di teatro-circo che hanno partecipato ai workshop da febbraio a maggio, con i tutor Marco Corsi, Alice Mancini e Novella Morellini. Intrattenimento musicale con la talentuosa band dei ragazzi della Mammoletta che da qualche anno si esibisce non solo all’Elba ma anche in altre piazze italiane. Farà da cornice agli spettacoli la mostra fotografica di Vincenzo Monaco e Morgana Regini, giovani promesse della fotografia isolana.

Da non perdere l’appuntamento finale! I giovani organizzatori invitano tutti coloro che vorranno partecipare a portare abiti che non indossano più per il divertente Swap Party Ricicla-Risparmia-Rinnova, con l’obiettivo di scambiarsi oggetti ed esperienze nel nome del riuso per una scelta ecologica e creativa. Gli spettacoli inizieranno alle domenica 18 maggio dalle 18:00 e termineranno alle 22:00 per una serata di festa insieme ai NEUPS, agli White Rocks, ai giovani della Mammoletta e alle ragazze del Centro Giovani protagoniste del Gruppo teatro-circo.