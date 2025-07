“Sinfonie d'estate” con l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e la violinista Aiman Mussakhajayeva

Sabato 19 luglio il concerto al Belvedere dello Sparviero di Punta Ala. Musiche di Ciaikovskij e Beethoven

Punta Ala: Il festival “Sinfonie d'estate” – organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, e dall'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” – torna con il secondo appuntamento in cartellone, sabato 19 luglio al Belvedere dello Sparviero, a Punta Ala, con l'Orchestra diretta da Giovanni Pompeo e il violino solista di Aiman Mussakhajayeva che eseguiranno musiche di Ciaikovskij e Beethoven. L'ingresso è libero e gratuito.

Il programma prevede l'esecuzione del Concerto in Re maggiore per violino e orchestra op. 35 di Pëtr Ciajkovskij e della Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven.

Aiman Mussakhajayeva è una figura tra le più popolari della Repubblica del Kazakhstan ed è “violinista d’oro” per la prestigiosa etichetta discografica Deutsche Grammophon. Si è diplomata al Conservatorio di Stato “Čajkovskij” di Mosca. La sua tecnica magistrale, la profonda conoscenza e la comprensione di stili diversi le hanno permesso di affrontare le più complesse composizioni per violino e di costruire un vasto repertorio che include compositori di tutte le epoche e di tutti gli stili. Suona come camerista e come solista con orchestra nelle più importanti sale da concerto in Europa, Asia e negli Stati Uniti, dalla Musikverein e Konzerthaus di Vienna alla Carnegie Hall di New York. Ha insegnato al Conservatorio di Mosca e nel 1998 ha istituito ad Astana l’Accademia nazionale kazaka di musica, della quale è rettore e nella quale insegna. Inoltre è rettore dell’Università nazionale delle arti del Kazakhstan. Suona un violino Stradivari.

Giovanni Pompeo si è diplomato in corno al Conservatorio di Matera e si è formato al Teatro alla Scala di Milano negli anni in cui ha collaborato con l’orchestra del teatro e con l’omonima Filarmonica, sotto la guida dei più importanti direttori del mondo, da Muti a Sinopoli. Direttore artistico e musicale dell’Orchestra di Matera e della Basilicata, Giovanni Pompeo dirige con successo opere e concerti in Italia e all’estero. Come direttore artistico ha ideato e curato eventi di rilievo internazionale, ottenendo prestigiosi riconoscimenti, tra cui la targa rappresentativa del Presidente della Repubblica.