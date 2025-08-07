“Sinfonie d'estate” con l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e “Fantasia dal musical”

Venerdì 8 agosto il concerto al Belvedere dello Sparviero di Punta Ala con la direzione di Giancarlo De Lorenzo e la vocalist Clarissa Vichi

Castiglione della Pescaia: Il festival “Sinfonie d'estate” – organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, e dall'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” – torna venerdì 8 agosto al Belvedere dello Sparviero, a Punta Ala, con l'Orchestra diretta da Giancarlo De Lorenzo e la vocalist Clarissa Vichi, e un programma interamente dedicato a “Fantasia dal musical”. L'ingresso è libero e gratuito.

Il programma prevede l'esecuzione di “Over the rainbow” (Harold Arlen), “Moon River” (Johnny Mercer e Henry Mancini), “Caravan” (Juan Tizol e Duke Ellington), “Mission” (Ennio Morricone), “People” da “Funny girl” (Jule Styne), “Fly me to the moon” (Bart Howard), “Singin’ in the rain” (Arthur Freed), “Smoke gets in your eyes” (Jerome Kern), “Palladio” (Allegretto) (Karl Jenkins), “The man I love” (George Gershwin), “Al last” (Mack Gordon e Harry Warren), “What a wonderful world” (George Douglas) e “New York, New York” (John Kander).

Giancarlo De Lorenzo è diplomato in Organo e Composizione organistica al Conservatorio di Brescia, e in Composizione e Direzione d'orchestra. Direttore stabile dal 1992 dell'Orchestra Vox Auræ di Brescia, dal 2003 al 2011 è stato direttore artistico e direttore principale dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza e ha diretto numerosi concerti in Italia e all'estero. Ha collaborato con grandi solisti quali Uriol, Fornaciari, Bacchetti, Krylov, Manara, Persichilli, Costa, Clerici, Entremont, Mintz, Ughi, Galliano, Caine, Bahrami, Maisky e molti altri. Ha diretto orchestre italiane e straniere come I pomeriggi musicali di Milano, l'Orchestra filarmonica italiana, la Mainzer Kammerorchester, l'Orchestra Sinfonica di Kiev, l'Ermitage di San Pietroburgo, la Philarmonisches Kammerorchester Munchen e la London Mozart Players. Nel 2009 e nel 2010 ha diretto l’Orchestra sinfonica abruzzese prima alla Scala di Milano e poi per l’Accademia nazionale di Santa Cecilia, al Parco della musica a Roma, per la ricostruzione del Teatro Comunale dell’Aquila. Ha diretto anche molte opere liriche. Dal 2015 è direttore artistico e direttore musicale dell’Orchestra sinfonica di Sanremo.





Clarissa Vichi canta soul, funk, blues e gospel con naturalezza e in chiave personale, incrociando i generi pop, musical, rock e new jazz. Ha una notevole esperienza live e nel musical. È apparsa in tv come vocalist e ha collaborato con musicisti come Popi, Maurizio Fabrizio e Paul Manners per produzioni discografiche, ha aperto i concerti di artisti italiani come Lucio Dalla, Alan Sorrenti, Finley e Rosario Giuliani. Ha ottenuto riconoscimenti all'Accademia di Sanremo, Destinazione Sanremo e Tour Music Fest. È stata corista per Alan Sorrenti e Christine Wiltshire. Dal 2016 è female vocalist dell'Orchestra sinfonica “Rossini”, dal 2019 dell'Orchestra filarmonica di Mosca e dell'Orchestra sinfonica di Sanremo. In parallelo all'attività di cantante insegna canto: è vocal coach, giudice e masterclass in concorsi canori nazionali come il Tour Music Fest – Festival Europeo della Musica Emergente. Ha partecipato con il suo trio femminile Threal all'edizione 2021 di X-Factor Romania, raggiungendo la fase dei bootcamp-home visit e si è esibita con il Diva's All Stars Choir sulla rete romena Antena 1. Ha pubblicato il suo nuovo ep “C'è solo un oggi”.



