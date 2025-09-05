“Sinfonie d'estate” chiude con l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e la grande musica di Mozart

Castiglione della Pescaia: Il festival “Sinfonie d'estate” organizzato dal Comune di Castiglione della Pescaia, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, e dall'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, torna sabato 6 settembre alle ore 21.15 nell'Orto dei frati a Castiglione della Pescaia con l'ultimo appuntamento stagionale. Il concerto è a ingresso gratuito.

In scena l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Adam Klocek con Clara Franziska Schötensack (violino) e Francesca Piccioni (viola). Il programma prevede l'esecuzione della “Sinfonia Concertante in Mi bemolle maggiore per violino, viola e orchestra K. 364” e della “Sinfonia n. 29 in La maggiore K. 201” di Wolfgang Amadeus Mozart.

Lo stesso concerto andrà in scena anche domenica 7 settembre alle ore 21.15 nel Granaio Lorenese, nel Parco della Maremma: biglietti in prevendita su VivaTicket e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e in vendita anche in sede di concerto prima dello spettacolo.

Adam Klocek (Cracovia, 1973), direttore e violoncellista, nato nel 1973 a Cracovia, è stato definito da Krzysztof Penderecki come “uno dei più talentuosi direttori della nuova generazione”. Il suo debutto come direttore a San Pietroburgo con la State Ermitage Symphony Orchestra è stato descritto dal principale quotidiano russo Nezhavysymaya Gazeta come un “dono del cielo”. Prima di dedicarsi alla direzione, ha studiato violoncello dall'età di 7 anni alla Hochschule für Musik di Colonia, poi alla Hanns Eisler Hochschule fur Musik di Berlino, e come solista è considerato uno dei più affascinanti interpreti della giovane generazione in Polonia. Collabora frequentemente con il famoso compositore di musica da film Zbigniew Preisner. Nel 2014 ha vinto, come direttore d’orchestra, il più importante premio nel mondo per la musica registrata, il “Grammy Award”

Clara Franziska Schötensack è dal 2020 il primo dei secondi violini dell'Orchestra della Toscana. Precedentemente è stata membro stabile dell'Orchestra nazionale di Santa Cecilia a Roma, nella sezione dei primi violini. Ha collaborato come prima parte con varie orchestre quali l'orchestra del Teatro alla Scala di Milano, la Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, la Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, l'orchestra di Padova e del Veneto. È stata spalla dell'Orchestra giovanile Cherubini diretta da Riccardo Muti e ha collaborato anche con l'Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado, Bernard Heitink e Daniele Gatti. La sua grande passione è la musica da camera e con il quartetto d'archi Lyskamm dal 2008 svolge un'intensa attività concertistica, oltre ad aver vinto diversi premi e riconoscimenti quali il Premio Abbado della Borletti Buitoni Trust, il primo premio al concorso Gianni Bergamo di Lugano, il secondo premio al concorso Schubert und die Musik der Moderne di Graz e il Premio Rimbotti dell'Ecma. Insegna quartetto d'archi e violino alla Scuola di musica di Fiesole. La sua formazione musicale si è svolta al Conservatorio di Milano con il maestro Daniele Gay e poi a Lubecca con la professoressa Elisabeth Weber. Per il quartetto d'archi invece con il professor Heime Müller e i membri del quartetto Artemis alla Udk di Berlino, oltre che nel circuito della European Chamber Music Academy. Una grande fonte di ispirazione e arricchimento è sempre stata per lei il progetto Spira Mirabils. Suona un violino Gaspare Piattellini del 1775.





Francesca Piccioni suona dal 2009 nel Quartetto Lyskamm ed è parte del progetto Spira mirabilis. Ha recentemente vinto il concorso per prima viola dell'Orchestra della Toscana, è membro dell’Orchestra Mozart e suona regolarmente con la Haydn Philharmonie di Eisenstadt come prima viola. Ha collaborato con la Royal Concertgebouw Orchestra, l’Orchestra of the Age of Enlightenment, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la Rundfunksymphonie Orchester di Berlino e l’Orchestra Sinfonica Siciliana, avendo occasione di lavorare con direttori quali Claudio Abbado, Daniele Gatti, Sir John Elliot Gardiner, Herbert Blomstedt, Bernard Haitink, Riccardo Muti, Gianandrea Noseda, Enrico Onofri, Sir Colin Davis, Zubin Mehta e con solisti quali Martha Argerich, Radu Lupu, Isabelle Faust, Christian Tetzlaff, Natalia Gutman e Leonidas Kavakos. Insegna quartetto e musica da camera alla Scuola di musica di Fiesole e viola al Conservatorio “Puccini” della Spezia. Insieme agli altri membri del Quartetto Lyskamm tiene corsi di musica da camera per l’Orchestra Giovanile Italiana. Da due anni lavora con Clive Brown all'Università della musica di Vienna ad una ricerca volta ad indagare la notazione classica nel repertorio cameristico composto a Vienna tra il 1780 e il 1830. Francesca Piccioni ha studiato violino con Claudio Cavalieri e viola con Antonello Farulli e ha avuto la prima esperienza proprio con l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”. È diplomata in violino e viola e ha proseguito gli studi di viola a Berlino all‘Hochschule Hanns Eisler e di Quartetto d’archi all‘Hochschule di Lubecca. Ha fatto parte dell’Orchestra giovanile Italiana e dell‘Orchestra Cherubini come prima viola e della Gustav Mahler Jugend Orchester.



