Sindaco Vivarelli Colonna e assessore Vazzano accolgono in Municipio delegazione di Insieme in Rosa: “Nostro dovere sostenere realtà così meritevoli”

Grosseto: Questa mattina il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Sociale, Maria Chiara Vazzano hanno accolto in Municipio una delegazione di Insieme in Rosa onlus. Una ventina le “Fatine” presenti, tra cui la presidente Donatella Guidi e la vicepresidente dottoressa Alessandra Buonavia.

“Una visita – spiegano sindaco e assessore - tanto gradita quanto importante. Siamo orgogliosi di sostenere questa realtà che tanto si prodiga nell'interesse comune. La prevenzione, la diagnosi, la cura e il benessere delle persone colpite da patologie oncologiche è un tema fondamentale. Insieme in Rosa compie uno sforzo notevole e costante nel tempo, andando ad affiancare medici, infermieri, pazienti e familiari. Ci sentiamo – proseguono Vivarelli Colonna e Vazzano – in dovere di sostenere iniziative così meritevoli e ci ripromettiamo, nel caso specifico, di mettere in campo una sempre maggiore sinergia tra l'istituzione comunale e la onlus”.





Di recente, proprio grazie a Insieme in Rosa onlus, l'ospedale Misericordia è stato dotato di un nuovo ecotomografo di ultima generazione, dal valore di circa 92mila euro. “È il segno tangibile – concludono sindaco e assessore – del grande cuore solidale dei maremmani”. È intanto partita la consueta lotteria di beneficenza di Insieme in Rosa. Molti i ticket già venduti anche in Municipio a Grosseto. Il ricavato sarà, come di consueto, destinato alla raccolta di fondi per l'acquisto di strumenti utili a migliorare la prevenzione, la diagnosi e le cure oncologiche negli ospedali della provincia di Grosseto. Il costo di ogni tagliando è di 10 euro. L'iniziativa è patrocinata dai Comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Massa Marittima, Orbetello e Scarlino. Ulteriori info sul sito www.insiemeinrosaonlus.it.

Nella foto da sx: la dottoressa Alessandra Buonavia, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e la presidente Donatella Guidi