Sindaco Marini interviene sulla sicurezza: “La questione va affrontata su più livelli di attenzione”

Iniziati i controlli nelle abitazioni, mercoledi il consiglio comunale vara il nuovo regolamento sul sovraffollamento. Giovedi il tavolo in prefettura, necessario coinvolgere maggiormente tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio

Arcidosso: Il Sindaco Jacopo Marini ha richiesto ed ottenuto un colloquio con il Prefetto di Grosseto perché in quest’ultimo periodo c’è stato l’acuirsi di una situazione di criticità sulla pubblica sicurezza, legata soprattutto al tema dei furti nelle abitazioni. Inoltre c’è stata qualche giorno fa una rissa in centro tra cittadini stranieri residenti in altri comuni, evento tra l’altro assai raro nel Comune di Arcidosso. “Abbiamo chiesto di coinvolgere anche gli altri comuni amiatini perché riteniamo che questi siano fenomeni generalizzati”, spiega Marini, e ringrazio la dott.ssa Berardino che si è resa immediatamente disponibile a convocare un tavolo ad hoc in Prefettura”.

“Però esiste un altro piano che riguarda la pubblica sicurezza ed è relativo alla gestione della presenza dei numerosi stranieri, appartenenti a diverse etnie, che popolano il nostro comune. Per questo motivo sono iniziati i controlli sul sovraffollamento delle abitazioni affittate ai cittadini extra-comunitari, intervento reso possibile in particolar modo grazie al nuovo servizio associato di polizia municipale che abbiamo sottoscritto insieme al Comune di Castel del Piano. Con il Sindaco Bartalini e il Comandante Ghelli sono stati concordati almeno un intervento specifico a settimana per ciascun Comune”.

“Su questo tema, precisa il Sindaco, mercoledì prossimo il Consiglio Comunale sarà chiamato a deliberare su un nuovo regolamento ad hoc che ci consentirà di mettere in campo azioni più efficaci proprio per il contrasto al sovraffollamento abitativo”.

“Noi siamo comunque ovviamente disponibili a condividere qualsiasi ulteriore forme di collaborazione – conclude Marini – sia con la locale Tenenza dei Carabinieri e magari anche con la stazione della Polizia Stradale di Arcidosso, che potrebbe fare servizio sull’Amiata in maniera più assidua, tema che porterò all’attenzione al tavolo convocato giovedì in Prefettura”