Sindaco Fedeli incontra deputata Tenerini: G20S e Bolkestein i punti affrontati

Bibbona: Un incontro proficuo e stimolante, durante il quale ho aperto un focus sull’importanza del disegno di legge sulle ‘Città balneari’ che, insieme con gli altri Comuni del G20, porto avanti da anni: si tratta di un riconoscimento fondamentale per quelle realtà territoriali cosiddette ‘a fisarmonica’, dove la popolazione residente passa da poche migliaia nei mesi invernali a numeri a sei cifre in quelli estivi, senza poter contare sulle risorse economiche e di personale a disposizione delle grandi città. Durante il corso dell’anno, insieme con i Comuni appartenenti al G20 Spiagge, abbiamo presentato il disegno di legge ai gruppi parlamentari dell’ultima legislatura, aprendo un dialogo che la deputata neoeletta, Chiara Tenerini, alla quale vanno i miei più sinceri auguri per il risultato delle urne e per il percorso politico che la attende, ha confermato di voler riprendere, mostrando vicinanza alle nostre istanze ed esigenze.



Altra partita fondamentale, è quella che si giocherà sulle concessioni balneari: la Bolkestein si rivolge ad un comparto economico che costituisce la prima vera industria del nostro territorio, il turismo. La combinazione con il ‘caro bollette’ che inizia ad affacciarsi sui conti di imprese e famiglie rischia di mettere in crisi i numeri importanti che si sono registrati nel 2022, un’annata davvero eccezionale dal punto di vista turistico non solo per noi ma per tutta la Regione Toscana. Un tema delicato, che va affrontato con pragmatismo e serietà per non pregiudicare tutto il comparto del turismo, e che dovrà essere al centro dell’agenda politica nei prossimi mesi. Questi i punti che abbiamo approfondito durante l’incontro con la deputata, alla quale rinnovo i miei auguri.