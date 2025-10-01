Sindaco e assessori Comune Follonica esprimono ferma solidarietà al consigliere comunale D’Ambra per grave episodio

Follonica: Sindaco e gli assessori del Comune di Follonica esprimono la più ferma solidarietà al consigliere comunale Riccardo D’Ambra per il grave episodio registrato nelle ultime ore. "Condanniamo con assoluta fermezza tali gesti intimidatori, spiacevoli e anche vigliacchi. Atti come questi non solo minano la serenità e la costruttività del dibattito politico a Follonica, ma colpiscono anche le famiglie, che sono estranee a ogni vicenda politica", concludono il sindaco e gli assessori del Comune di Follonica