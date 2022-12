Sindaco Chelini e assessore Puccini portano saluto Polo Tecnologico Manetti Porciatti

Grosseto: Prosegue con successo l'attività di orientamento del Polo Tecnologico "Manetti Porciatti" di Grosseto presso le scuole medie della provincia. In attesa di raggiungere i plessi del comune di Manciano, i professori Teresa Cimino e Carlo Sestini hanno incontrato gli studenti delle due classi terze del Comprensivo di Capalbio.

Nel corso del colloquio con gli studenti, tra la sorpresa di tutti, è comparso il sindaco Gianfranco Chelini in visita con l'assessore all' Istruzione, Patrizia Puccini. Lo stesso primo cittadino di Capalbio, nel portare agli studenti i suoi saluti personali e quelli dell'amministrazione, ha ribadito l'importanza di una scelta come quella della scuola superiore, determinante e caratterizzante per il futuro di ciascuno. "Voi siete una risorsa strategica per questo territorio - ha detto il sindaco Chelini rivolgendosi agli studenti - e pertanto non mancherà mai il nostro sostegno e supporto alla vostra attività."