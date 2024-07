Sindaco Buoncristiani: Assegnate le deleghe agli assessori

Sindaco ha firmato i Decreti di conferimento delle deleghe agli assessori, già nominati in data 28 giugno 2024. Deleghe anche per alcuni consiglieri comunali



Follonica: Il sindaco Matteo Buoncristiani ha firmato i Decreti di conferimento delle deleghe agli assessori, già nominati in data 28 giugno 2024. “Questa è la mia squadra e questi sono gli spazi che ho riservato agli assessori che ho nominato, spazi scelti in base alle personali conoscenze e propensioni di ognuno di loro – afferma il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani - il supporto degli assessori sarà sostanziale e funzionale ai progetti che abbiamo in mente e che andremo a realizzare insieme, in questi cinque anni di mandato.

"Ho trattenuto le deleghe all’urbanistica, carnevale, salute e sanità, partenariato pubblico privato, partecipate, sport, patrimonio, e ho assegnato deleghe anche ad alcuni consiglieri comunali:

Metello Ricceri va la delega all’ accessibilità della città;

Sandro Marrini va le deleghe a infrastrutture verdi e gestione delle acque di pioggia e depurazione;

Alberto Aloisi oltre che presidente del Consiglio comunale, va la delega ai rapporti istituzionali con mondo balneare”.

“Adesso il gruppo è pronto - conclude il sindaco - e da subito tutti si metteranno in moto con gli uffici comunali di riferimento, assolutamente necessari alla realizzazione del Programma elettorale che mi ha portato ad essere il sindaco della mia città. Auguro agli assessori e consiglieri un buon lavoro e li ringrazio per il supporto che mi stanno dando e mi sapranno dare in futuro”.





Ecco le deleghe assegnate:

Danilo BAIETTI (VICESINDACO)

Bilancio

Decoro urbano e illuminazione e Verde Pubblico

Politiche del personale

Politiche ambientali e della sostenibilità

Caccia

Coordinamento obiettivi strategici del programma di governo

Rapporti con il Consiglio Comunale

Giorgio POGGETTI

Promozione della cultura della legalità

Politiche della sicurezza

Lavori Pubblici, rigenerazione urbana e manutenzione

Protezione civile

Polizia Municipale

Eleonora GOTI

Mobilità - Piano urbano mobilità sostenibile e parcheggi

Innovazione digitale e tecnologica

Comunicazione e partecipazione

Welfare - Politiche sociali e muove politiche dell’abitare

Pari opportunità

Politiche di tutela e cura degli animali

Fondi europei e PNRR

Terzo settore

Stefania TURINI

Politiche culturali, educative e giovanili

Istruzione

Politiche e programmazione degli eventi

Sistema ex Ilva (Teatro, Magma e Fonderia)

Cimitero

Stefano BOSCAGLIA

Politiche di coordinamento rilancio e sviluppo economico

Commercio e attività produttive

Turismo e politiche di ambito, Marketing territoriale

Servizi al turismo

Politiche del mare e demanio

Contratto di fiume

Coordinamento parchi territoriali