Isola del Giglio: Uniti per la sicurezza idraulica di Isola del Giglio. Il sindaco Armando Schiaffino e l’assessore all’ambiente Domenico Solari hanno visitato il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud: ad accoglierli il presidente Federico Vanni, il direttore generale Fabio Zappalorti, il dirigente dell’area progettazione Roberto Tasselli, il responsabile del settore gare e contratti Roberto Micci e il tecnico dell’area manutenzione Stefano Mazzetti.

Il Comune isolano e Cb6, nel primo incontro dopo il rinnovo delle rispettive amministrazioni, hanno gettato le basi per una proficua e duratura collaborazione costituita da due pilastri. Da una parte un piano di manutenzioni ordinarie costante, che ormai da tempo viene eseguita in due distinti periodi dell’anno (prima dell’estate anche per garantire all’isola un aspetto più curato con l’arrivo dei turisti, in autunno prima dell’inizio della stagione più piovosa). Dall’altra affrontare la criticità del rischio idraulico elevato legata al fosso della Botte ed al suo tombamento, che rappresenta una minaccia per la comunità di Giglio Campese in caso di precipitazioni eccezionali.

“Per quanto i tombamenti non siano di competenza del Consorzio – ricorda l’ingegner Tasselli – abbiamo progettato una soluzione che possa ridurre il rischio idraulico legato al tombamento. Questo intervento prevede il rifacimento del ponte esistente sulla strada provinciale 57 ed il rifacimento dell'esistente tratto tombato del fosso della Botte con aperture in grado di scaricare lateralmente verso la spiaggia le piene eccezionali quando il livello del mare allo sbocco non lo consentirebbe. Sono previste anche opere a corredo che mitighino l'impatto delle opere idrauliche in progetto ed al contempo migliorino gli accessi e la fruibilità della spiaggia”.

Il progetto, che prevede un investimento da 10 milioni di euro, è alla fase della fattibilità tecnico economica. “Adesso inizia la partita più difficile – riflette Federico Vanni, presidente di Cb6 - quella che deve portare a intercettare le risorse per realizzare l’opera. Occorre fare fronte comune per sensibilizzare tutti gli enti sulla necessità di questo intervento. Assicuriamo massimo impegno e collaborazione al Comune di Isola del Giglio, una piccola ma preziosa comunità della Maremma che merita tutta la nostra attenzione”.

Il progetto è iniziato con la precedente amministrazione di Isola del Giglio, ma è stato accolto positivamente anche dall’attuale giunta. “Trovo che rappresenti il giusto compromesso tra sicurezza idraulica e tutela dell’ambiente – rileva il sindaco Armando Schiaffino – ringraziamo il Consorzio per l’impegno in questo progetto e per la vicinanza al nostro territorio. I lavori costanti che vengono eseguiti hanno permesso di limitare i disagi nell’ultima pesante ondata di maltempo che ci ha colpiti, adesso si tratta di riuscire a realizzare un intervento strutturale per risolvere una criticità legata a scelte urbanistiche fatte in un tempo lontano, quando l’impatto del rischio idraulico era minore”.