Sindacato Cisl: Assistenza sanitaria integrativa per gli stagionali

Soddisfazione da Fisascat Cisl e Filcams Cgil, firmatarie dell’accordo: "La banca ore solidale consente di mettere a disposizione dei propri colleghi con necessità particolari il proprio tempo di lavoro in più”



Castiglione della Pescaia: Assistenza sanitaria integrativa, anche per i dipendenti stagionali, banca delle ore solidale, premio di risultato: anche quest'anno sono previste nel contratto integrativo firmato da Riva del Sole spa con Fisascat Cisl e Filcams Cgil.

“Un risultato importante – commentano Simone Gobbi, segretario generale di Fisascat Cisl Grosseto, e Andrea Ferretti, funzionario di Filcams Cgil – perché prevede tutele aggiuntive, rispetto a quelle previste dalle norme, non solo per gli oltre trenta dipendenti a tempo indeterminato, ma anche per i lavoratori stagionali e perché introduce la banca ore solidale, una grande occasione di concretizzare, in casi specifici, il supporto che esiste spesso tra colleghi”.

Nel dettaglio, la banca delle ore solidale permette ai lavoratori di "cedere" alcune delle proprie ore in più a un collega, nel caso in cui abbia necessità particolari. "È un istituto molto importante e innovativo - spiegano Gobbi e Ferretti - perché consente di cedere le proprie ore di permesso individuali a favore di un altro lavoratore che potrebbe avere bisogni legati alla salute dei suoi familiari, ad esempio".

L’assistenza sanitaria integrativa, prevista dal fondo “Fast” di comparto, è stata riconosciuta, anche in questo contratto, per i lavoratori stagionali assunti con contratti a tempo determinato di almeno 3 mesi e le spese di iscrizione annuale dei lavoratori al fondo sono a carico dell’azienda. "È l'unica azienda del settore in provincia di Grosseto che applica queste tutele agli stagionali, che consente loro di avere una copertura sanitaria integrativa per tutto l’anno", sottolineano Gobbi e Ferretti.

Normalmente, infatti, possono iscriversi al fondo Fast anche gli stagionali, facendone richiesta al momento dell’assunzione e impegnandosi a pagare l’onere relativo ai mesi non lavorati: “Con il contratto integrativo firmato, invece – precisano Gobbi e Ferretti – le spese sono interamente a carico dell’azienda Riva del Sole spa”.

È stato introdotto, inoltre, il premio di risultato, legato all’incremento della produttività aziendale, verificabile al raggiungimento di particolari obiettivi definitivi e concordati.

“Migliorie evidenti – commentano ancora Gobbi e Ferretti – che riconoscono una parità di diritti tra lavoratori a tempo indeterminato e stagionali, che speriamo altre aziende e associazioni di categoria del territorio prendano a modello per sviluppare insieme a noi la contrattazione sia a livello aziendale che territoriale”.