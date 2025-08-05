Sindacati: Sentenza definitiva della Corte di giustizia Eu sul biossido di titanio

Segreteria Filctem Cgil: « il biossido di titanio non è cancerogeno. Nota positiva per lavoratori e consumatori. Ora concentrati sulla produzione industriale, altrimenti Italia sempre più marginale »

Grosseto: «La pronuncia della Corte europea di giustizia mette fine a una lunga diatriba sulla pericolosità o meno di alcune formulazioni che contengono biossido di titanio in polvere. Quello che rileva per il sindacato – sottolineano il segretario generale Fabrizio Dazzi e il membro di segreteria, Riccardo Tosi - è il fatto che si sia arrivati a tali conclusioni su basi scientifiche, rassicurando rispetto alla salute dei lavoratori e dei consumatori. Definendo i parametri di riferimento inequivocabili per considerare questo prodotto non cancerogeno.

La sentenza, inoltre, dovrebbe riportare tutti coi piedi per terra. Capendo che per l'Italia e per l'Europa è arrivato il momento di tornare ad occuparsi con attenzione e dedizione al tema della produzione industriale di qualità. Senza la quale il nostro paese e l'intero continente sono destinati a percorrere il piano inclinato che li condurrà all'irrilevanza economica rispetto all'evoluzione di Cina, Paesi emergenti e sud est asiatico. Che sempre più si configurano come i protagonisti del futuro prossimo»