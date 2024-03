Politica Sindaca Romina Sani non si ricandida per terzo mandato alle elezioni amministrative 1 marzo 2024

Al tempo stesso la componente civica di cui Romina fa parte presenterà come candidato alle elezioni Luciano Monaci.

Cinigiano: «A scioglimento della riserva – dice Romina Sani - comunico che, dopo 15 intensissimi anni, 5 da assessore e 10 da sindaco, non sarò presente in veste di candidato alle prossime amministrative in calendario per il mese di giugno 2024».

«Una scelta ben ponderata e maturata nella consapevolezza che, vista la temporaneità dell'incarico, sia giunto il momento di lasciare spazio a persone nuove, e dedicare più tempo a me stessa e ai miei affetti». «È stata una lunga e bellissima esperienza che ha arricchito il mio bagaglio di conoscenze e competenze. È stato bello fare per la collettività». «Lascio con un animo sereno in quanto la persona chiamata a sostituirmi è assolutamente degna e meritevole, poiché possiede tutti i requisiti di preparazione e capacità che l'assunzione della carica richiede». «Il buon cambio è rappresentato dal geometra Luciano Monaci, cinigianese, 68 anni, con lunga esperienza amministrativa, derivante dal ruolo di funzionario nell'amministrazione Provinciale di Grosseto, oltre che presidente provinciale per un ventennio di Federcaccia e attuale vicepresidente regionale della medesima federazione». «Luciano sarà affiancato da una squadra composta da persone professionalmente e umanamente qualificate, oltre che adeguate all'impegno da assumere». «Lascio con un’emozione difficile da nascondere, dovuta alla separazione, sia da quello di cui mi sono occupata con passione per molti anni sia dai meritevoli collaboratori, dipendenti e amministratori che, insieme alle persone che mi hanno dato fiducia, ringrazio con tutto il cuore». «Tuttavia lascio volentieri per un'ottima squadra».

