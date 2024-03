Cultura Simonetta Baccetti ha presentato il libro per bambini "Federico II di Svevia in Maremma" 3 marzo 2024

3 marzo 2024 379

379 Stampa

Redazione

Grosseto: Si è svolta venerdì 1 marzo la presentazione del libro: “FEDERICO II DI SVEVIA IN MAREMMA”, scritto dalla professoressa Simonetta Baccetti, edito da MaremmaNews Edizioni. Ha presentato il libro il giornalista Giancarlo Capecchi. Una lettura per bambini quella scritta dalla professoressa Baccetti, che racconta la storia del nostro territorio, una lettura interattiva, che porta il lettore/bambino ad interagire con la storia raccontata.

“Un libro - spiega l’autrice, - che racconta in modo molto semplice una parte della storia, della nostra Grosseto, nello specifico il soggiorno di Federico II di Svevia a palazzo Aldobrandeschi ospite del Gran Tosco Guglielmo. L’obiettivo è quello di stimolare nei più piccoli, interesse, conoscenza e curiosità per la nostra storia locale”. “Un sentito grazie - precisa Simonetta Baccetti, – lo rivolgo al Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che si è prestato ad interpretare il Grantosco Giglielmo nel libro, a Bruno Taliani che nel libro rappresenta il falconiere del Re, a Manuela Goracci, Marco Vergari, alla proloco di Batignano, e alla prof.ssa Federica Cipolletta. All’editore Enrico Giacomelli di MaremmaNews Edizioni un grazie di cuore per aver creduto ancora una volta nel progetto. Un grazie a tutti coloro che con la loro presenza e vicinanza hanno reso possibile tutto questo”. Il libro si può trovare alla libreria Mondadori in corso Carducci a Grosseto. L’incasso della vendita sarà devoluto al CISOM (Corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta).

Guarda il video: Presentazione libro "Federico di Svevia in Maremma" Presentazione libro "Federico di Svevia in Maremma" Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Simonetta Baccetti ha presentato il libro per bambini "Federico II di Svevia in Maremma" Simonetta Baccetti ha presentato il libro per bambini "Federico II di Svevia in Maremma" 2024-03-03T10:30:00+01:00 324 it Simonetta Baccetti ha presentato il libro per bambini: FEDERICO II DI SVEVIA IN MAREMMA PT2M /media/images/WhatsApp-Image-2024-03-02-at-09-48-45-2.jpg /media/images/WhatsApp-Image-2024-03-02-at-09-48-45-2.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 03 Mar 2024 10:30:00 GMT