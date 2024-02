Simone Nigido, della Fight Gym Grosseto, brilla anche nella muay thay

Grosseto: A Pistoia, domenica scorsa, Simone Nigido, già campione italiano di kick boxing, si è affermato anche in un’altra disciplina di sport da combattimento portando a casa il verdetto in un combattimento di muay thay nella categoria dei kg. 78. Assistito dal tecnico Michele Toncelli, opposto ad un valido avversario, Gabriele Marcucci, manteneva l’imbattibilità dopo anni di attività in sport da combattimento portando in alto il nome della squadra di appartenenza Fight Gym Grosseto. Nell’occasione Simone Nigido vuole rivolgere un particolare ringraziamento oltre che al suo preparatore Michele Toncelli al gruppo di atleti, Underdogs Maremma, che lui stesso segue a Grosseto e Castiglione della Pescaia e che lo hanno sostenuto in questa impegnativa trasferta.