Simone Gesi tra i protagonisti dell'Europeo Optimist in Turchia: l'Italia conquista il secondo posto 10 giugno 2025

Follonica: Un altro traguardo internazionale per Simone Gesi, che ha rappresentato con orgoglio la vela italiana e la Lega Navale Italiana di Follonica in qualità di tecnico nazionale della classe Optimist al Campionato Europeo Optimist 2024, svoltosi dal 28 maggio al 4 giugno a Cesme, Izmir, in Turchia. Grazie al suo lavoro costante, appassionato e altamente professionale, l’Italia ha conquistato un prestigioso secondo posto assoluto con Nicola Di Pira, atleta della squadra azzurra, in un evento che ha riunito il meglio della vela giovanile europea. La classe Optimist è infatti considerata il primo, vero palcoscenico internazionale per i futuri campioni della vela olimpica: qui nascono e crescono le promesse che un giorno solcheranno i campi di regata dei Giochi. Per Simone si tratta di un’ulteriore conferma a livello mondiale, dopo anni di successi e impegno al fianco dei giovani talenti italiani. Un riconoscimento non solo al suo valore tecnico, ma anche umano: accompagnare i ragazzi nel percorso di crescita sportiva e personale è da sempre al centro del suo lavoro. (immagini di archivio) Seguici



