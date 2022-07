Simona Cipriani presenta la sua Trilogia

Grosseto: Nata ne “La Valle dell’Anima”, in Casentino, Simona Cipriani è una Toscana DOC. All’età di 6 anni ha deciso di diventare archeologa. Laureata all’Università degli Studi di Firenze in Lettere Classiche, in Etruscologia, con il professore e Maestro Giovannangelo Camporeale. Attualmente è Membro del Gruppo di Etruscologi a Firenze. Specializzata poi sul turismo Incoming, “inventando” la professione di “Incoming Manager”. Progettista per bandi per finanziamenti pubblici. Docente ed esperta in corsi di formazione ed Università. Relatrice a convegni nell’ambito archeologico e turistico. Ha pubblicato la monografia “Bronzetti Etruschi nell’Appennino Tosco-Emiliano” (2003), articoli, dépliant, siti web. Seguendo da “Project Manager” il Progetto de “Il Cammino di Dante in Casentino”, si è talmente appassionata allo studio del Sommo Poeta Dante Alighieri, che è arrivata ad una ricerca più profonda dell’Anima Umana, anche dal punto di vista psicologico. Così ha iniziato anche a “scrutare” l’Anima della Donna. La sua passione più grande è Viaggiare e sa cosa sia “provare sulla propria pelle” il Mal d’Africa.



L'Associazione Culturale Polis 2001 di Grosseto ha organizzato un evento in programma per venerdì 8 luglio, alle 21:00 a Principina a Mare.



"Autrice d'A-mare", è questo il titolo, è una sorta di Letture sotto le Stelle, durante il quale il regista e attore Francesco Tarsi dialogherà con l'autrice sulla sua Trilogia.





Simona Cipriani ha pubblicato:

il romanzo “La Donna senza età. Auto-Aiuto x le Donne” (Associazione Culturale Polis 2001 - Libri, Grosseto, Agosto 2019), premiato al Concorso Internazionale “Speciale Donna 2020” (XIV edizione), Associazione M.A.R.E.L.

il racconto di fantascienza “L’Enigma del Coronavirus. Le falle del sistema nell’era del Nuovo Ordine Mondiale” (FRUSKA Srl, Bibbiena - Arezzo, Ottobre 2020).

il racconto “Lettera alla Madre Terra”, sezione “Racconti. Adulti”, in A Riveder le Stelle. Poesie e Racconti dalla Quarantena (Mazzafirra Editrice, Bibbiena - Arezzo, Novembre 2020), premiato al Premio Letterario “A Riveder le Stelle”, Associazione Mazzafirra.

le novelle “Le Divin Novelle”, in Novelle su novelle (Terra d’Ulivi Edizioni, Lecce, Gennaio 2021), premiate al Premio Letterario “Donne tra ricordi e futuro 2018-2019” (IV edizione), Associazione Scrivi la tua storia.

la Guida Turistica Dantesca "Dante Alighieri ne La Valle dell'Anima. Il Casentino Fonte di Ispirazione" (FRUSKA Srl, Bibbiena - Arezzo, Marzo 2021).

il racconto "La Forza dell'Energia Femminile", Febbraio 2022, premiato al Concorso Internazionale “Speciale Donna 2022" (XVI edizione), Associazione M.A.R.E.L.





Info e prenotazioni: 328.1086287

(ingresso libero)