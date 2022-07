Siena Jazz estrae dal cilindro grande edizione dei Seminari Internazionali

Sciolti dubbi e risolte le difficoltà

Siena: In attesa del lancio della 52a edizione dell’International Summer Workshop, è stato varato il programma artistico di Siena Jazz che vedrà impegnati sul palco musicisti di fama internazionale per la realizzazione dei main concert fissati presso Piazza Provenzano a Siena. Fondamentale risulta per l’organizzazione degli eventi l’apporto dell’amministrazione comunale, che conferma l’attenzione alla cultura e alla difesa dell’Accademia Senese, emersa anche dopo alcuni incontri tra l'assessore alla cultura Pasquale Colella Albino, su mandato del sindaco di Siena Luigi De Mossi, e i referenti di Siena Jazz.

“Con la 52ª edizione del Seminario Internazionale, Siena Jazz confermerà anche quest’anno il proprio ruolo di faro nel panorama della didattica del Jazz” afferma Jacopo Guidi, direttore artistico di Siena Jazz. “Il cartellone è completo e i concerti, studiati ad arte con la finalità di valorizzare al massimo le straordinarie capacità dei musicisti coinvolti, sicuramente riserveranno piacevoli sorprese”. Siena Jazz ha ereditato una situazione estremamente complessa dovuta alle incertezze nella gestione degli anni precedenti; adesso più che mai è necessario l'intervento dell'amministrazione a sostegno di un piano di risanamento dell'istituto.

“Per superare questo momento sarà necessario far ricorso a tutta l’esperienza maturata in questi anni” sostiene il personale dell’Accademia “ma percepiamo forte il sostegno del Comune, che ringraziamo per la fiducia e per la volontà di sostenere una realtà così rilevante a livello internazionale, come quella dell’Accademia Siena Jazz”. Il presidente Giannetto Marchettini e il vicepresidente Tommaso Addabbo si dichiarano soddisfatti del lavoro svolto da Jacopo Guidi, Marina Vermiglio, e da tutto lo staff di Siena Jazz, che inaugura un nuovo modo per rilanciare una rinforzata sinergia con l’amministrazione comunale, pronta a supportare Siena Jazz nella risoluzione delle criticità di ordine generale e di carattere economico emerse, e rilanciare insieme un progetto comune in grado di coniugare formazione ed eccellenza musicale, che guarderà nel prossimo futuro alla costituzione della fondazione, e che intanto presenta alla città un ricco cartellone culturale estivo gratuito.

Il programma completo degli eventi e dei concerti della 52a edizione dei Seminari Internazionali di Siena Jazz sarà presentato lunedì 18 Luglio, alle ore 11.00, presso la Sala delle Lupe, Palazzo Pubblico di Siena alla presenza del sindaco di Siena Luigi De Mossi, dell’assessore alla Cultura Pasquale Colella Albino, del presidente Giannetto Marchettini e dello staff di Siena Jazz.