Siena: campagna referendaria 8 e 9 giugno

Costituiti i Comitati per il Sì in molti Comuni del senese

Siena: Nel corso dell’ultima settimana si sono costituiti molti Comitati comunali in sostegno dei 5 Sì al referendum del 8 e 9 giugno. Democrazia, lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza sono i temi che contraddistinguono la campagna referendaria.

“I Comitati significano l’impegno di tutte le associazioni e le persone che riconoscono nei temi del referendum un viatico per rafforzare la democrazia ed abrogare norme inaccettabili per cittadini e cittadine, lavoratori e lavoratrici, – spiegano gli aderenti - ogni associazione contribuirà con l’intento di portare la più alta partecipazione possibile alle urne, con l’obiettivo di raggiungere il quorum e provare a cambiare il Paese: il voto è la nostra rivolta. I Comitati sono aperti a tutti coloro si ritrovano nei principi identificativi dei quesiti referendari, che potranno aderire contattando una delle associazioni. Nelle prossime settimane saranno svolte iniziative e volantinaggi in promozione e sostegno di tale appuntamento”.

I Comitati costituiti sono quelli di Poggibonsi (Cgil e Spi Cgil, Pd Poggibonsi, Circolo Orsetti, Auser Poggibonsi, Libera Poggibonsi, Anpi Poggibonsi, Arci Poggibonsi, Rifondazione Comunista Poggibonsi, Sunia), Buonconvento-Montalcino-San Quirico d’Orcia (Cgil e Spi, Pd Buonconvento, Pd Montalcino, Anpi di Buonconvento Montalcino e San Quirico d’Orcia, Arci Montalcino), Sinalunga-Trequanda (Cgil e Spi Cgil, Auser Sinalunga, Pd Sinalunga, Pd Trequanda, Anpi Sinalunga, Arci Sinalunga), Monteroni d’Arbia-Murlo (Cgil e Spi Cgil, Pd Murlo, Pd Monteroni d’Arbia, Rifondazione Comunista Monteroni d’Arbia, Anpi Murlo, Anpi Monteroni d’Arbia, Arci Murlo e Arci Ponte a Tressa), Torrita di Siena (Cgil e Spi Cgil, Pd Torrita di Siena, Auser Torrita di Siena, Anpi Torrita di Siena) e Chianciano Terme (Cgil e Spi Cgil, Pd Chianciano Terme, Associazione Incontriamoci Onlus, Anpi Chianciano Terme).