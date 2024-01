Sicurezza sul lavoro, in partenza i corsi di Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto

Grosseto: L'agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto organizza nel mese di febbraio i corsi di sicurezza sul lavoro obbligatori per le aziende.

I corsi in programma sono Sicurezza dei lavoratori e RSPP - responsabile del servizio prevenzione e protezione per rischio basso, medio, alto a seconda del codice ATECO dell’azienda. La formazione è valida sia come primo corso sia come aggiornamento.

Il corso sicurezza dei lavoratori partirà martedì 6 febbraio e quello per RSPP giovedì 8 febbraio.

Le lezioni si svolgeranno nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto, via Monte Rosa 26.

Per info e iscrizioni contattare

Anna Maria Carini: 0564 419544 - annamaria.carini@artigianigr.it