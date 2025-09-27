Sicurezza sul lavoro, al Polo Tecnologico Magona confronto tra imprese e nuove metodologie formative

Imprese, ricerca e nuove metodologie formative a confronto per costruire una cultura condivisa della prevenzione

Cecina: Una giornata di confronto e crescita condivisa quella che si è svolta presso il Consorzio Polo Tecnologico Magona, centro di eccellenza per la ricerca e l’innovazione nell’ambito dell’ingegneria chimica.

Il ‘Network sicurezza delle imprese del comparto chimico’ ha scelto il Polo Magona come sede per un incontro operativo dedicato al miglioramento continuo delle pratiche di sicurezza e prevenzione. Al centro dei lavori lo scambio di buone prassi su temi di grande attualità: dal lavaggio e manutenzione degli indumenti da lavoro, alla gestione dei carrelli elevatori (con il contributo di Omya), fino all’uso della Realtà Virtuale come nuova frontiera della formazione.

Proprio quest’ultima ha suscitato particolare interesse: il nuovo Accordo Stato-Regioni riconosce infatti la Realtà Virtuale come metodologia didattica innovativa ed efficace per i corsi di sicurezza sul lavoro. Durante l’incontro è stato inoltre presentato un corso di formazione per datori di lavoro in linea con il DLgs 81/08 e con l’aggiornamento previsto dall’ASR 2025.

Nel pomeriggio, i rappresentanti di oltre 40 imprese hanno visitato la struttura e i laboratori del Polo, potendo toccare con mano le tecnologie e le attività di ricerca che fanno di CPTM un punto di riferimento nazionale e internazionale.

Alla giornata hanno partecipato non solo le aziende del Network sicurezza, ma anche il Gruppo Giovani Imprenditori e il Consiglio Direttivo della sezione Ecologia e Ambiente di Confindustria Toscana Centro e Costa.

«Il confronto tra imprese e centri di ricerca come il nostro – sottolineano dal Consorzio Polo Tecnologico Magona – è fondamentale per trasformare le esperienze condivise in azioni replicabili e risultati concreti. La sicurezza è un valore che cresce con il contributo di tutti».

L’iniziativa ha confermato ancora una volta il ruolo del Polo Magona come polo di innovazione e valorizzazione delle eccellenze territoriali, mettendo in rete competenze, tecnologie e visione comune.



