Sicurezza stradale: partiti i lavori per illuminare gli attraversamenti pedonali del centro storico

Partiti i lavori per illuminare 12 attraversamenti pedonali del centro storico di Orbetello: «Un intervento – sottolinea il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi – che garantisce più sicurezza per automobilisti e pedoni».

Orbetello: L'intervento, infatti, riguarda tutti gli attraversamenti pedonali dell'anello stradale che circonda il centro storico e corre sopra le mura, esclusa piazza del Popolo, la cui illuminazione risulta essere già sufficiente: «Con l'avvicinarsi della stagione estiva – spiega Berardi – cresce la frequentazione del centro storico sia da parte dei pedoni che in termini di traffico. L'illuminazione degli attraversamenti pedonali risulta un mezzo ulteriore per garantire la sicurezza complessiva della circolazione stradale».

«Abbiamo ritenuto utilissimo attivarci anche in centro – dice ancora il delegato - in conseguenza dei positivi risultati che abbiamo ottenuto con l'esperienza positiva di via Donatori del sangue e via Marconi, i cui attraversamenti pedonali sono illuminati dal cimitero alle porte. Il prossimo step per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali riguarderà via Baghini e via Marchi, dove sono previsti degli attraversamenti rialzati in corrispondenza della pinetina. Ci rendiamo conto che la presenza di cantieri può creare qualche disagio, ma, come sempre, lavoriamo affinché i tempi di realizzazione siano il più rapidi possibile»

L'illuminazione degli attraversamenti del centro storico è prevista attraverso l'installazione di due pali che portano i corpi illuminanti, in alcune situazioni questo non è possibile per la presenza di ostacoli e, in tal caso, sarà sfruttato un unico palo, come previsto dalla normativa su strade a senso unico di marcia: «Ringrazio – aggiunge in conclusione il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti – il consigliere delegato ai lavori pubblici, Roberto Berardi, e il comandante della polizia municipale, il dottor Carlo Poggioli, per l'impegno profuso nell'individuare soluzioni sempre efficaci finalizzate a migliorare i servizi per cittadini e turisti e, in questo caso, a garantire loro maggiore sicurezza».