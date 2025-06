Sicurezza stradale: La Scuola Bugiani premia l'impegno degli studenti

Concorso "Sulla strada per non dimenticare" conclude un anno di sensibilizzazione e riflessione, coinvolgendo i giovani sulle conseguenze e la prevenzione.

Follonica: Ancora un anno con un excursus di eventi e il culminare con la mattina finale ricca di eventi e di partecipanti. Si è svolta ieri 30 Maggio 2025 la giornata di Premiazione del Concorso Sicurezza Stradale: “Sulla strada per non dimenticare”, organizzato da Forum Volontariato con il patrocinio del Comune di Follonica e con la Partecipazione di ASD Sara Lenzi Pilota.

Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria Arrigo Bugiani hanno partecipato e hanno dimostrato una forte attenzione e sensibilità nei confronti della sicurezza stradale.

Nella giornata si sono succeduti numerosi interventi, con la prova virtuale che preannuncia il tour nelle scuole per i prossimi anni: il manubrio virtuale con simulazione di guida in stato di ebbrezza o di altri inibitori la capacità intellettiva e visiva.

Tra i vincitori con Menzione Speciale: Hamzaj Laura (elaborato grafico), Filjia Iris (elaborato grafico), Tommaso Neculaes (elaborato grafico), Michelle Biondi (elaborato scritto). Secondo premio per elaborato grafico a Siria Mancini, con 200 euro in buoni da spendere alla Libreria Chiti e una busta con prodotti offerti dalla coop Tirreno. I complimenti a questi ragazzi e a tutti quelli che hanno partecipato.

Tanti i momenti di condivisione, di riflessione e di dolore per le persone care perse, tante parole sono state dette e tutte come sempre ricche di una speranza, la speranza di poter andare per le strade in modo sicuro, giorno dopo giorno, sempre di più, con i dati alla mano, con la volontà dei giovani.

I messaggi grafici e scritti infatti dimostrano che il percorso effettuato in questo anno ha “seminato” qualcosa di importante, grazie all’Associazione Forum Volontariato e AsD Sara Lenzi Pilota.