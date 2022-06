Sicurezza stradale: implementata la segnaletica “zona scolastica”

Gli interventi promossi dal Comune riguardano Pescia Fiorentina, La Torba e Capalbio capoluogo



Capalbio: Continua il processo di messa in sicurezza e di limitazione della velocità nei centri urbani del territorio di Capalbio. “Gli interventi– commenta il vicesindaco ed assessore con delega alla Sicurezza, Giuseppe Ranieri – riguardano due frazioni del territorio, ma anche il centro urbano di Capalbio capoluogo. La maggior parte delle operazioni si sono già concluse e nel giro di pochi giorni contiamo di ultimare anche l’intervento a La Torba”.

È stata dunque implementata la segnaletica luminosa stradale a Pescia Fiorentina e nei prossimi giorni saranno installati dei nuovi segnali anche nel centro urbano de La Torba. Inoltre, è stato disposto un passaggio pedonale rialzato nell’area delle scuole di Capalbio capoluogo e istituita, in via Giovanni Pascoli, la “zona scolastica” che limiterà la velocità delle auto ad un massimo di 20 km/h. “Una decisione – dichiara il sindaco Gianfranco Chelini – nata dalla volontà di implementare la sicurezza in tutto il territorio comunale. Crediamo che il dovere di ogni Amministrazione sia quello d’investire sulla sicurezza dei cittadini e soprattutto dei nostri figli. Gli interventi che abbiamo promosso, dunque, vanno proprio in questa direzione e abbiamo lavorato in modo ordinato e puntuale”.