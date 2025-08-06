Sicurezza stradale e prevenzione del rischio incendi: il Comune incontra l'Associazione Tutela di Punta Ala

L'Amministrazione comunale incontra l'Associazione Tutela di Punta Ala e fa il punto su azioni specifiche e progetti

Castiglione della Pescaia: La tutela di un territorio si basa anche sulla collaborazione tra chi lo amministra e le associazioni che si fanno portavoce delle esigenze dei cittadini. Su questo principio si fondano gli incontri, ed i confronti, che si susseguono tra Amministrazione comunale ed Associazione Tutela di Punta Ala su tematiche di estrema importanza che vanno dalla sicurezza stradale alla prevenzione degli incendi boschivi, passando per l'accessibilità, la valorizzazione del territorio e la difesa del paesaggio.

«Per un’amministrazione comunale è molto importante confrontarsi con le esigenze di un territorio - dichiara la sindaca Elena Nappi - ed avere la collaborazione delle associazioni che sono portavoce di queste esigenze su varie tematiche in modo da mettere in atto azioni e progetti considerati prioritari per quella comunità. Tra luglio e agosto sono stati realizzati alcuni incontri e sopralluoghi in Punta Ala tra Comune e rappresentanti della Tutela di Punta Ala proprio per focalizzare e capire come risolvere alcune problematiche sollevate».

Nel corso dell'ultimo incontro che si è tenuto in Comune è stata illustrata la proposta progettuale per la riduzione del rischio incendi boschivi in area urbana presentata dalle Bandite di Scarlino. Un progetto sperimentale, innovativo e replicabile, che gode di un finanziamento regionale che per il territorio di Punta Ala è pari a 170mila euro.

Scopo dell'incontro è stato quello di raccogliere indicazioni e suggerimenti, sia da parte del Comune che dell'Associazione Tutela di Punta Ala, ascoltando le esigenze della popolazione relative ai punti di intervento da mettere in atto per poter arrivare alla stesura del piano entro la fine dell'anno in corso.

L'Associazione, da parte sua, oltre ad aver indicato le zone di intervento più a rischio sulle quali intervenire ha chiesto un vademecum da presentare ai privati sui comportamenti da tenere per ridurre situazioni di pericolo e per capire meglio i termini utilizzati e le modalità di intervento che saranno intraprese. Il tutto da presentare alla prossima assemblea dell'associazione.

«La tutela del territorio è fondamentale per un'Associazione come la nostra che ha a cuore il bene dei cittadini – dichiara Marco Turrina, Presidente dell'Associazione Tutela di Punta Ala – ed è per questo che collaboriamo sempre voltentieri, per quanto di nostra competenza, con il Comune affinché progetti e azioni concrete per la salvaguardia di Punta Ala possano essere messi in campo di comune accordo. È questo lo scopo di questi incontri, nei quali abbiamo sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione le nostre necessità, che vanno dalla prevenzione e riduzione del rischio incendi alla sicurezza stradale, come evidenziato anche nell'ultimo sopralluogo che ha messo in luce alcune criticità quali lo stato del manto stradale e le due curve pericolose non segnalate, all'ingresso del paese e al porto; gli attraversamenti pedonali e la segnaletica sui rondò poco visibile; la mancanza di segnaletica appropriata per indicare il parcheggio pubblico tra Via del Tennis e la salita di Via del Pozzino, di fondamentale importanza per tutti quei turisti che hanno necessità di accedere alle spiagge libere. Senza tralasciare altre problematiche che riguardano, ad esempio, la tutela del giardino del Gualdo (vedi Piano Quaroni), la conformità di nuove edificazioni, la valorizzazione degli impianti sportivi, gli accessi pubblici al mare e, non ultimo, l'avanzamento dei lavori della ciclopedonale, accolta da tutti con favore soprattutto nella scelta di non farla passare su Via della Dogana prediligendo un altro tracciato. Su questi temi vogliamo continuare a collaborare e ad informare i nostri associati su quanto viene portato avanti concretamente».

«Vorrei sottolineare - conclude la prima cittadina - che tutte le scelte fatte dall’amministrazione comunale sono improntate al rispetto ed alla tutela dell’ambiente in cui viviamo e cercano sempre soluzioni paesaggisticamente idonee al contesto dove sono inserite, non sempre però possono rispondere al 100% alle aspettative di ogni cittadino perché ognuno di noi ha una propria sensibilità e visione delle cose per questo c’è bisogno di una cabina di regia che contemperi le varie anime del territorio che abbia la possibilità di un confronto attivo, collaborativo e costante con le associazioni come la Tutela di Punta Ala che ringrazio anche personalmente per l’impegno e la disponibilità finora dimostrate».



