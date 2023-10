Attualità Sicurezza stradale: al via l’allargamento della strada di Macchiatonda 12 ottobre 2023

L’intervento, di oltre 300mila euro, è stato interamente finanziato dal Pnrr

Capalbio: Sono cominciate le operazioni di allargamento e messa in sicurezza della strada di Macchiatonda. “La viabilità al mare – commenta Gianfranco Chelini, sindaco del Comune di Capalbio – è una questione storicamente complessa nel nostro territorio. Per questo riteniamo l’intervento di oggi assolutamente decisivo”. Le operazioni comporteranno all’allargamento della strada di Macchiatonda, con la realizzazione di una seconda carreggiata e delle banchine laterali. L’intervento riguarderà anche all’allargamento del ponte che attraversa il canale di bonifica della Tagliata, con la previsione di un marciapiede pedonale. “La carreggiata – dichiara Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici – passerà dai 3.80 metri attuali a 6.50 metri, comportando maggiore sicurezza e fruibilità di tutto il tratto stradale per i veicoli e i pedoni”. L’intervento, di oltre 300mila euro, è stato interamente finanziato dal Pnrr. “Siamo davvero soddisfatti – dice Federico Bordo, assessore con delega al Bilancio – di riuscire a intercettare con continuità risorse esogene al bilancio. Per questa ragione un plauso particolare lo meritano i nostri uffici che con grande professionalità collaborano allo sviluppo del territorio”. Seguici





