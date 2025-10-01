Sicurezza, Rossi Romanelli (M5S): «La destra tiri fuori i soldi per forze dell’ordine e pattuglie stradali»

Firenze: «Siamo accanto ai cittadini che manifestano sotto Palazzo Vecchio e chiedono più protezione: la sicurezza non è un tema esclusivo della destra. La differenza è che loro sono al Governo del Paese, e potrebbero investire quello che serve per aumentare il numero degli agenti e garantirgli paghe più dignitose invece che continuare a sbraitare sui Cpr – spiega Luca Rossi Romanelli, candidato alle elezioni regionali e capolista del M5S nella Circoscrizione Firenze 1 – quello che serve ai cittadini sono le pattuglie che siano in strada, pronte ad intervenire quando ce n’è bisogno, non nuove carceri che nessun toscano vorrebbe accanto a casa sua».

«Ci hanno promesso uno Stato di Polizia per oscurare il dissenso e ci stanno lavorando alacremente mentre gli investimenti per la vera sicurezza dei cittadini latitano: le forze dell’ordine sotto sotto organico cronico, le caserme sono fatiscenti, la stessa sicurezza degli agenti è spesso in pericolo. E questa è la destra che ci governa, una destra che aveva promesso fuoco e fiamme contro la criminalità. Invece di sprecare soldi per il riarmo o per costruire inutili centri in Albania, Meloni ascolti i cittadini».

«La sicurezza è uno dei temi più sentiti anche dai toscani e il Movimento 5 Stelle non starà a guardare: la nostra ricetta non sono strutture fantasmagoriche che altro non sono se non luoghi di sofferenza ma proposte chiare, semplici e concrete: investimenti per la sicurezza stradale, nuove assunzioni di agenti, aumento degli stipendi alle nostre forze di polizia. Senza dimenticarci che la sicurezza di tutti noi toscani passa anche dalla messa in sicurezza del territorio e dagli investimenti per l’efficienza degli ospedali e per la riduzione delle liste d’attesa».