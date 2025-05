Sicurezza rafforzata per la fiera a Tarquinia Lido

Tarquinia: In occasione della Mostra Mercato delle Macchine Agricole, in programma a Tarquinia Lido dall’1 al 4 maggio, la Polizia Locale intensificherà i controlli sul territorio per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento. Il comando della Polizia Locale impiegherà l’intero organico in servizio, affiancato da unità provenienti dai comandi di Polizia Locale dei comuni limitrofi e da altri Enti, per assicurare una copertura capillare sia dell’area fieristica sia del centro cittadino. Particolare attenzione sarà rivolta al contrasto della sosta irregolare, sia al Lido sia nel centro di Tarquinia, e al rispetto delle normative in materia commerciale. I controlli saranno finalizzati a prevenire e reprimere qualsiasi forma di commercio abusivo, tutelando gli operatori autorizzati e gli espositori regolari. Contro il commercio non autorizzato, verrà adottata una linea di assoluta fermezza, applicando tutte le disposizioni previste dalla legge e dal regolamento comunale.