Sicurezza nelle Colline Metallifere. PCI: "Intervenire con fermezza ed educare"

Massa Marittima: «Il territorio delle Colline Metallifere - si legge nella nota della Segreteria PCI Colline Metallifere - è sempre stato considerato un’isola felice ed ora si sta progressivamente trasformando in un territorio a rischio.

Le notizie che sentiamo in televisione, di risse tra bande di minori, furti in appartamenti, truffe agli anziani, danneggiamenti a mezzi e beni pubblici, che fino a poco tempo fa apparivano lontani dalla nostra realtà, purtroppo cominciano ad essere presenti nel comprensorio e danno un segnale preoccupante che dovremmo cogliere, un'indicazione per prevenire e vigilare su quella che potrebbe diventare un'emergenza.

L’ultima in ordine di tempo è la vicenda che si è verificata nel Parco di Poggio a Massa Marittima sulla quale dovrà essere accertata la dinamica e suona come un ulteriore campanello di allarme per il quale è urgente una riflessione affinché non si giunga a criticità diverse da gestire.

A ritroso tornano le scelte fatte a suo tempo, su un decentramento e un accorpamento di servizi di polizia, che di fatto hanno depauperato i Comuni, le Frazioni e tutto il territorio del comprensorio di forze dell’ordine, il tutto a discapito di una sicurezza che il cittadino non percepisce e che anzi viene messa in discussione dai fatti, sempre più frequenti, che si stanno registrando e in maggiore ascesa nel periodo estivo.

Tutti episodi che non devono essere sottovalutati e che necessitano di un appropriato progetto, considerando il numero di cittadini anziani che vivono soli e di una società basata sull'individualismo che dimentica le basi fondamentali del vivere in comunità.

Potenziare vigilanza in grado di reprimere e investire su una cultura di educazione che abbandoni modelli che esaltano la violenza come modalità di affermazione sociale sono alla base per aumentare in termini reali sicurezza e serenità che sono state sempre caratteristiche peculiari della nostra realtà».