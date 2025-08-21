“Sicurezza, l’Amministrazione replica al PD: ‘Intollerabile la violenza, servono regole e controlli’”

Follonica: "Gli episodi di violenza avvenuti negli ultimi giorni in città sono davvero intollerabili e devono indurre questa Amministrazione a proseguire ancora con maggiore convinzione nella linea tracciata fin dal primo giorno in materia di sicurezza.

Abbiamo avviato un percorso che sapevamo che sarebbe stato di lungo periodo e molto impegnativo, senza avere mai manifestato la presunzione di possedere la bacchetta magica per la risoluzione immediata di tematiche complesse, molto ampie e multidisciplinari. La sicurezza, della quale purtroppo se ne parla solo quando le cose non vanno bene, è infatti la cartina tornasole di quanto ci sia molto da lavorare, soprattutto evidenzia quanto poco sia stato fatto nel passato sia a livello regionale che locale. Infatti, sul tema si è avuto un approccio limitato e volto prevalentemente ad affrontare tali criticità con attività di sensibilizzazione, educazione, animazioni di strada, sicuramente importanti ma che devono assolutamente essere integrate con politiche anche di repressione, oggi sempre più necessarie visto il fallimento di quelle esclusivamente preventive.

Ed è proprio per questo che oltre ad avere partecipato nel Luglio 2024 con convinzione all’”Avviso Pubblico per la concessione di progetti per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e garantire maggiori condizioni di sicurezza, nell’ambito di azioni in materia di inclusione e presidio sociale” che ha visto il conseguimento di 55.000 euro nel progetto “Temporary urban street lab”, questa Amministrazione ha approvato il Regolamento di Polizia Urbana, inesistente e mai ritenuto necessario da chi ha amministrato questa città fino all’anno scorso, che ha portato ad oggi, tra l’altro, all’emissione di 12 ordini di allontanamento dal posto di persone resesi responsabili di illeciti, nonché ha in animo di portare all’approvazione del Consiglio Comunale, dopo i dovuti percorsi partecipativi, ulteriori strumenti di controllo del territorio nell’ambito della cosiddetta sicurezza partecipata.

Quindi massima vicinanza e solidarietà alla signora Campana per i fatti denunciati. Confido nella consueta efficienza dei carabinieri di Follonica nel fare piena luce su quanto accaduto e nella identificazione dei soggetti coinvolti, peraltro avendo già acquisito le immagini della videosorveglianza interna.

Pertanto, ritengo la posizione del PD locale alquanto strumentale e direi inopportuna, atteso che sulla sicurezza nulla hanno mai fatto nulla di concreto e davvero incisivo nel passato, tranne qualche fiaccolata e marcia di solidarietà, utile soprattutto a mostrare le bandiere di partito. Mi risulta peraltro che a fronte di dati in linea con il passato in relazione al numero dei reati denunciati, sia aumentato in maniera significativa l’attività di contrasto, sintomo sicuramente di una maggiore attenzione, anche sinergica, sul tema.

Purtroppo, oggi paghiamo il conto di anni in cui è mancata una strategia di sicurezza e anche nella scelta della tipologia di turismo su cui puntare, rinunciando deliberatamente di intercettare un turismo di maggiore qualità e meno impattante sulla città. E la responsabilità di tutto ciò è proprio di coloro che oggi gridano allo scandalo", conclude Giorgio Poggetti.



