Sicurezza in mare, in Feniglia la seconda giornata in memoria di Renè Mantovani

Il 6 settembre amministrazione comunale e una delegazione interforze di soccorritori promuovono le buone pratiche per prevenire incidenti e annegamenti

Orbetello: Una delegazione interforze di soccorritori sarà in Feniglia il 6 settembre per promuovere la sicurezza in mare in occasione della seconda giornata in memoria di Renè Mantovani, fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Orbetello e dalla dottoressa Chiara Mantovani, mamma di Renè.

Un appuntamento che diventa costante, come da impegno preso lo scorso anno dall'amministrazione comunale di Orbetello con la famiglia di Renè, giovane vita che si è prematuramente spezzata proprio su quella spiaggia, la Feniglia che il ragazzo amava tantissimo e che il ragazzo frequentava fin dall'infanzia.

Come lo scorso anno, all'iniziativa sarà presente anche la madre di Renè, la dottoressa Chiara Mantovani la quale lo scorso anno aveva condiviso un commosso ricordo le figlio e sottolineato come fosse necessario per lei trasformare il dolore in azioni positive: «Sono certa – aveva detto - che trasformare il mio dolore in azioni positive porterà beneficio non solo a me, ma anche a quanti avranno il modo di incrociare la memoria di Renè sul proprio cammino».

La signora Mantovani lo scorso anno, infatti, ha avviato una campagna di raccolta fondi per l'acquisto di dispositivi di primo soccorso in collaborazione con la Cri Costa d'Argento che l'amministrazione comunale di Orbetello ha condiviso e appoggiato attivamente.

Il 6 settembre il modo di onorare Renè è dedicare una giornata destinata all'educazione della fruizione sicura del mare e delle spiagge, organizzata dall'amministrazione comunale di Orbetello in collaborazione con il team interforze composto da Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Polizia Municipale del Comune di Orbetello, Croce Rossa comitato Orbetello/Costa d'Argento e la confraternita della Misericordia “Simone Crociani” di Albinia e, novità di quest'anno, con la partecipazione delle associazioni cani di salvataggio.

L'appuntamento è alle 9.30 allo stabilimento “Da Braccio” dove gli esperti di soccorso illustreranno le manovre salvavita necessarie in caso di incidenti e mare e le buone pratiche da mettere in atto per evitare di correre rischi, sopratutto relativi alla balneazione.



