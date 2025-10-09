Sicurezza, Grosseto Città Aperta: "Respinte tutte le proposte per via Roma"

Grosseto: “Si scrive remigrazione, si legge fallimento. A Grosseto la notizia del giorno è la porchetta antimusulmana in via Roma, promossa in perfetto stile Vannacci da Andrea Vasellini, Capogruppo in Consiglio comunale per Vivarelli Colonna Sindaco. Un’iniziativa che, dietro un'apparente goliardia, si propone di promuovere un progetto che di goliardico non ha proprio nulla: la cosiddetta remigrazione”. E’ quanto afferma in una nota Grosseto Città Aperta.

“Un progetto politico di dimensione europea – prosegue Grosseto Città Aperta - che ha quale principale ideologo Martin Sellner, austriaco di formazione neonazista, che propone la deportazione in uno stato dell'Africa settentrionale di due milioni di persone ‘non assimilabili’, anche se cittadine europee, solo perché di origine ‘non conforme’. Qualcosa di ben diverso, per intendersi, dalle espulsioni di extracomunitari per motivi di sicurezza, ingressi irregolari o condanne penali — già previste dalla legge —, così come dai rimpatri volontari assistiti, anch’essi già previsti dalla legge e realizzati dal Ministero dell’Interno.

Con la remigrazione siamo di fronte a tipiche politiche razziali, che selezionano le persone non in base alle proprie storie, condizioni o responsabilità individuali, ma in base al loro profilo etnico. Non è fantapolitica. Alternative für Deutschland, oggi seconda formazione politica della Germania, dopo un incontro con quel Martin Sellner ha fatto della remigrazione la propria bandiera. In Italia lo slogan ‘Remigrazione unica soluzione’ non è più solo di CasaPound, ma è entrato nel linguaggio della Lega e si fonda sulla delirante teoria complottista della ‘sostituzione etnica’, abbracciata da Salvini e Meloni. Remigrazione, sostituzione etnica, un vocabolario creato ad arte da gruppi populisti di estrema destra per nascondere i propri fallimenti politici e l’incapacità di offrire ai cittadini risposte concrete. Come negli Stati Uniti di Donald Trump, come nell’Europa di Alternative für Deutschland e Martin Sellner.

Come nell’Italia di Meloni e Salvini, che ogni giorno si dimenticano che la legge che dal 2002 regola l’immigrazione nel nostro Paese si chiama ‘Bossi-Fini’. E, scendendo fino a casa nostra, come nella Grosseto di Vivarelli Colonna, dove si va avanti a slogan per nascondere i fallimenti sulla sicurezza. Se da quando la destra governa la nostra città siamo scivolati agli ultimi posti in tutti i report sulla sicurezza, vuol dire che nel resto d’Italia i fenomeni migratori sono affrontati con misure più efficaci. Perché la gestione dei fenomeni migratori è una questione di estrema complessità e porta con sé grandi criticità, in termini sociali e di sicurezza. Le problematiche che ricadono sulle città sono cosa seria, che non si affrontano con la sagra della porchetta, ma con politiche di sicurezza urbana integrata. Quello che l’Amministrazione comunale non ha mai fatto”, Grosseto Città Aperta aveva presentato un pacchetto di proposte per affrontare in modo complessivo e concreto le problematiche dell’area di via Roma.

Proposte di sicurezza urbana integrata — da realizzarsi di concerto con forze dell’ordine, COeSO, Azienda USL, terzo settore e associazioni di categoria —, in parte mutuate da altre esperienze virtuose, che avrebbero potuto contare anche sul supporto finanziario della Regione Toscana. Sono state tutte respinte. Ma non per realizzarne altre. Per non fare nulla. Come da nove anni a questa parte", termina Grosseto Città Aperta.



