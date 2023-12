Sicurezza: Aggressione questa notte a Castel Del Piano. Feriti due donne e un anziano di 74 anni

Castel del Piano: Aggressione questa notte attorno alle mezzanotte a Castel Del Piano in via La Piana. Due donne, rispettivamente di 50 e 27 anni sono state trasportate in codice 2 presso l'ospedale Misericordia di Grosseto assieme ad un uomo di 74 anni, quest'ultimo in codice 1.

Sul posto sono intervenute le ambulanze Misericordia di Castel Del Piano e Paganico assieme alle forze dell'ordine. Attualmente sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti su come si sono svolti i fatti.